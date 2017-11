FOTO: Poraz ni pokvaril odbojkarskega praznika

16.11.2017 | 16:25

Sašo Smrke

Žužemberk - Odbojkarjem Žužemberka se ni uspelo prebiti v četrtfinale pokalnega tekmovanja, saj so včeraj pred številnimi domačimi navijači z 0:3 izgubili proti serijskim državnim prvakom, odbojkarjem ACH Volleya, za katere igra tudi nekdanji član žužemberškega kluba Jan Brulec. Kljub pričakovanemu porazu je bila sinočnja tekma dobra spodbuda za nadaljnje delo mladih suhokranjskih odbojkarjev, med premori pa so se predstavile tudi mlajše selekcije kluba.

Na tekmi so se gledalcem predstavile tudi mlajše selekcije kluba, nad katerimi bdi izkušen pedagog, trener Bojan Brulec.

Gostujoči trener Zoran Kedačič je tekmo začel z najmočnejšo zasedbo brez vsakršnega podcenjevanja. Mladim domačim odbojkarjem so se na začetku nekoliko tresle roke, a v nadaljevanju so se vendarle otresli nervoze in z nekaterimi potezami na noge dvignili polne tribune v prizidku telovadnice žužemberške osnovne šole. Do prvega tehničnega odmora sta bili ekipi še skupaj, nato pa so gostje sredi niza unovčili svojo kvaliteto in brez težav osvojili niz.

Jan Brulec, domačin v dresu ACH

Kedačič je v drugem nizu nekoliko premešal začetno postavo, kar so odbojkarji Žužemberka izkoristili. Sredi niza so celo povedli za točko in pri navijačih vzbudili upanje, da favoriziranemu tekmecu odščipnejo vsaj niz. A gostje so stvari kmalu preobrnili v svojo korist.

Zadnji niz se ni začel po željah domačih, saj je bilo na semaforja kmalu 5:0 za goste. Trener Žužemberčanov Miha Plot je kljub temu vseskozi bodril svoje varovance in jim dajal številne napotke, a jim več kot enajst točk ni uspelo osvojiti.

Kapetan gostov Andrej Flajs je po tekmi dejal, da so pričakovali polne tribune in nekoliko nižji strop dvorane. »Rad bi pohvalil domačo ekipo, ki je sestavljena iz potencialnih mladih igralcev, za katere verjamem, da imajo še lepo odbojkarsko pot pred sabo,« je dodal. Luka Brulec, ki je letos ponovno oblekel žužemberški dres, prej je več let uspešno igral za novomeško Krka, je dejal, da je bila tekma zanj polna emocij. »Imamo mlado ekipo in zelo dobro delamo. Če bomo še naprej tako dobro trenirali, se lahko nadejamo dobrih rezultatov.« Trener domačih Miha Plot je bil zadovoljen s prikazano igro svoje ekipe. »Težko je igrati proti toliko boljšemu nasprotniku, kot je ACH Volley. A na trenutke smo v nekaterih elementih prikazali zelo dobro igro. To me veseli za nadaljevanje sezone,« je povedal Plot.

Besedilo in fotografije: R. N.

