FOTO: Trčila v stanovanjsko hišo, na avto padel del osrešja in strešniki

16.11.2017 | 13:05

Foto: PGD Trebnje in PGD Mokronog

Sinoči ob 21.32 se je na Gubčevi cesti v Mokronogu zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so policisti z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 33-letna voznica osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v starejšo hišo, z Regijskega centra za obveščanje pa so dodali tudi informacijo, da je na avto padel del lesenega ostrešja in strešniki. Gasilci PGD Trebnje in PGD Mokronog so voznico rešili iz vozila, zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator ter vozilo izvlekli na cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali v novomeško bolnišnico. SB Novo mesto.

Policisti pa so v današnjem poročilu dopisali še, da je voznica vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,79 miligrama alkohola (1,64 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S. G.

