Halo, tukaj je bralec Dolenjca

16.11.2017 | 15:50

»V prekršku smo petkrat na dan, kajti skoraj nihče se ne drži obvezne smeri ali polne črte,« so za Dolenjski list odkrito povedali vaščani. (Foto: R. N., arhiv DL)

Bralec iz Novega mesta se je oglasil v zvezi z nedavno uvedbo zapornic za parkiranje pri Tuševem trgovskem centru v Novem mestu. Kot pravi, je tudi javno že nekajkrat spraševal in protestiral, da lahko tako na zunanjem parkirišču kot v garaži parkirajo vsi, ne le obiskovalci Tuševe trgovine, kina Tuš planet in tamkajšnjih lokalov, katerim bi moralo biti parkirišče v prvi vrsti namenjeno. "Pogosto, ko sem se odpravil nakupovat, sem imel težave, saj je bilo vse zasedeno. Zato sem zelo zadovoljen, da je Tuš uresničil obljube in naredil red – tu zdaj lahko parkirajo le uporabniki Planeta Tuš, a največ za dve uri. Kamera očitno beleži prihod in odhod avta, in če je čas daljši, je za vsako naslednjo uro uvedeno plačilo. Zanima me le, kaj storiti, če greš v kino, pa film traja več kot dve uri. Je treba takrat dodatno uro plačati?" sprašuje Novomeščan. Vprašanje smo naslovili na Tuševo upravo, a žal do zaključka redakcije nismo prejeli pojasnila.

Kar dva klica pretekli četrtek sta prišla iz trebanjskega konca in oba na isto temo oz. problem – nerazumljivo zaprtje ceste iz Podboršta na javno cesto za Trebnje, kar se je zgodilo pred dnevi. »Krajani so ogorčeni, kako si je občinska uprava to dovolila, iskali smo pojasnila, pa jih – razen arogantnih besed vodje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo – nismo bili deležni. Gre za edino cesto, ki pomeni dostop iz vasi, in če se hočemo zdaj vključiti v promet, moramo po privatnem zemljišču čez tehtnico podjetja Surovina, kjer kršimo cestnoprometne predpise in nas lahko zato kaznujejo do 1.200 evrov. Kaj tako trapastega človek še ni videl! Na podlagi česa so šli v tako spremembo, nas zanima. Zakaj ljudi niso nič obvestili ali vprašali?« sta dejala Feliks in Jože iz Podboršta ter povedala, da mora zdaj vsak vaščan njihove vasi, ki gre po raznih opravkih, narediti vsakokrat po štiri kilometre več. To je nesprejemljivo,« sta dejala. Odgovore in pojasnila občine Trebnje bo o tej problematiki v posebnem prispevku v prihodnji številki Dolenjskega lista poiskal naš novinar.

Novomeščan z Drske opominja investitorja novih blokov na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, to je podjetje Dolnov, naj po zaključku del nikar ne pozabi popraviti cest, ki jih ves čas gradnje uničujejo »njegovi« gradbinci. »Kar po naselju vozijo s težkimi tovornjaki razno opremo in material, delajo gnečo, predvsem pa so že in še bodo posledice na cestah gotovo vidne,« sporoča.

Poklical nas je bralec iz Suhe krajine, ki je v Dolenjskem listu prebral članek o tem, da je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine podjetju Akrapovič podelila priznanje za vzorno ravnanje s človeškimi viri. "Sem bil razočaran, ker vem, da razmere tam niso rožnate. Zaposleni zaradi različnih pritiskov dajejo odpovedi, menda je eden od njih naredil celo samomor. No, o tem niste pa nič pisali!"

Podjetje Akrapovič je klic komentiralo takole: "Naše podjetje je zraslo iz majhne zgodbe. Z uspešnim razvojem produktov in osvajanjem novih trgov je prišla tudi rast podjetja in povečevanje števila sodelavcev. Samo v obdobju zadnjega leta dni se nam je pridružilo kar 150 novih kolegov, kar je poseben izziv. Kljub temu so naše vrednote enake kot na začetku. Želimo biti povezana ekipa, kjer skrbimo drug za drugega, kjer si zaupamo tudi tegobe. Ravno zato nas je vse pretreslo, ko so nam svojci sporočili žalostno vest o tragični smrti enega od naših kolegov. Za vse nas so to težki trenutki, v katerih želimo stati ob strani tako družini pokojnega kot podpirati eden drugega." Pravijo, da bodo še naprej vlagali trud v oblikovanje dobrega delovnega okolja in "pri tem nam veliko pomenijo vsa priznanja neodvisnih zunanjih institucij, saj so kazalnik tega, da gremo v pravo smer. Prav vsa so namreč plod trdega dela ter doseganja visokih standardov in prav vsa vključujejo mnenje zaposlenih," še dodajajo v podjetju Akrapovič.

Alenko iz Novega mesta moti, da v oglasih za klavnico MIM – mesarstvo Mokronog uporabljajo neprimeren izraz klanja živali, kar je zasledila tudi v našem časopisu. »Pravijo, da nudijo usluge klanja vseh vrst živali. Treba je biti previden, kajti klanje pomeni dolgotrajen proces, ki pomeni pravzaprav mučenje živali. Če že morajo oglaševati take stvari, potem bi bilo bolje uporabiti besedo zakol živali, kajti tu gre za enkratno dejanje. Pri izrazih je treba biti natančen,« meni Alenka.

Bralka iz šmarješke občine je te dni opazila, da se spreminjajo prometni predpisi na državni cesti Zbure–Škocjan, in sicer skozi naselje Zalog, in menda je kar vsak dan nekaj drugače. Prej je bila tu le tabla za kraj, obrobljena s črnim, kar pomeni, da je bila omejitev 90 km/h. Na problem slabe prometne varnosti, saj so vozniki pogosto vozili celo več, krajani pa so se s stranskih cest težko sploh vključili v promet, so večkrat opozarjali tako krajani kot tudi škocjanska občina, ki je na DRSC napisala kar nekaj tovrstnih pobud. Nekajkrat so bili zavrnjeni, zdaj pa so se stvari le spremenile in DRSC je ukrepala. Kot pove župan Jože Kapler, bo z uvedbo najvišje dovoljenje hitrosti 60 km/h prometna varnost zdaj gotovo boljša.

Dobili pa smo tudi odgovor na problem iz prejšnjega tedna. Spomnimo – na cesti Ratež–Trdinov vrh (Gorjanci) je približno na polovici razdalje med Brusnicami in Gabrjem na levi strani v smeri Gorjancev pokrit jašek za padavinsko vodo. Cesto na tem delu so pred časom preplastili. Preplastitev so izvedli zelo dobro, toda malce pomanjkljivo so naredili omenjeni jašek. Namesto da bi ga umaknili desno v brežino, so ga pomaknili v vozišče, sicer ne veliko, a vendar. Pri srečevanju je jašek na takem mestu namreč zelo neprijetna zadeva in tudi nevaren. Težava je še večja zato, ker je tam ovinek. Ali bi vzdrževalci ceste jašek lahko pomaknili desno s ceste in tako odpravili težavo, je spraševal bralec.

Z Direkcije RS za ceste so odgovorili: "Direkcija RS za infrastrukturo je s problematiko litoželeznega jaška, namenjenega odvodnjavanju, seznanjena. Pogodbenemu koncesionarju je naročeno, da problematični jašek ustrezno uredi. Ta dela bodo izvedena v mesecu novembru."

2. november 2017

