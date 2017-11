FOTO: Na gradbišču umrl 34-letni Makedonec, ki je komaj prišel v Slovenijo

16.11.2017 | 14:20

Do delavca so se prebijali ročno in s strojem (Foto: bralec Dolenjskega lista)

Na intervenciji je bilo 29 gasilce PGD Trebnje in Šentlovrenc. (Foto: PGD Trebnje)

Novogradnja je zasnovana v dveh delih, spodaj je garaža, zgoraj pa je zamaknjena temeljna plošča. Nesreča se je zgodila v povezovalnem hodniku, več metrov pod zemljo. (Foto: J. Ambrožič)

Na mestu, kjer je ugasnilo življenje delavca, danes gori sveča. (Foto: J. Ambrožič)

Dolnje Prapreče - Že zjutraj smo poročali o tragični delovni nesreči, ki se je zgodila včeraj popoldne. Dogodek so obravnavali tudi na PU Novo mesto, od koder je predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik sporočila, da so bili policisti o nesreči pri delu v bližini Šentlovrenca obveščeni okoli 14.30 ure.

Njihove prve ugotovite kažejo, da se je nesreča zgodila v kletnih prostorih novogradnje stanovanjske hiše, kjer se je pri razdiranju opaža podrla stena. "Večja količina gradbenega materiala je zasula 34-letnega delavca, se je nahajal v kletnih prostorih. Državljan Makedonije je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče," pravijo na novomeški policijski upravi in dodajajo, da kriminalisti in policisti okoliščine še preiskujejo. Ogleda kraja nesreče so se udeležili tudi preiskovalni sodnik, okrožna državna tožilka, pristojni inšpektor za delo in gradbeni inšpektor. Zdravnica je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Kriminalisti in policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

EN MESEC V SLOVENIJI

Danes dopoldne smo bili na kraju dogodka tudi mi. Bilo je mirno, na betonski plošči, nekaj metrov stran od kraja, kjer je za vedno ugasnilo življenje mladega Makedonca, je gorela sveča. "Menda je ta delavec šele dobro prišel v Slovenijo, kakšen mesec naj bi delal pri gradbenem podjetju iz Trebnjega, ki je prevzelo dela. Pravijo, da je imel ta fant doma družino," pove ena od vaščank, ki je prišla pogledat na gradbišče. Bila je zgrožena, da se je kaj takega lahko zgodilo v njihovi soseščini.

10-URNA INTERVENCIJA

Intervencija, ki je trajala od pol treh popoldne pa do ene zjutraj je bila izjemno zahtevna. Lovro Hren iz PGD Trebnje, ki je vodenje intervencije prevzel okoli devete zvečer, je povedal, da je bilo na terenu 21 gasilcev PGD Trebnje in osem iz PGD Šentlovrenc.

"Ko smo gasilci prišli na kraj, smo lahko videli le košček delavčevega jopiča, katerega je zasulo v ozek hodnik med garažo in hišo. Najprej smo se spustili k njemu z vrvno tehniko in preverili življenjske funkcije. Ugotovili smo, da ni več živ," je pojasnil Hren in dodal, da je v takšnih okoliščinah skorajda nemogoče preživeti, saj telo stiska sila materiala. Sprva so odkopavali ročno, potem so pripeljali še stroj.

"Take intervencije mi še nismo imeli. Delo po rušitvah je že samo po sebi izjemno zahtevno, v razmerah, ko gre za gradbeni objekt, pa je še toliko težje, saj smo imeli omejen prostor, od koder smo odkopavali žrtev. Oseba je bila zasuta stoje, hodnik pa je bil širok samo en meter. Doslej smo se s takimi izzivi spopadali samo na usposabljanjih," je še dodal Hren.

Ker je šlo za dolgotrajno posredovanje, so vključili tudi štab civilne zaščite občine Trebnje. "Klicali so nas zaradi logistične podpore, da smo gasilcem zagotovili malico, pijačo, stroj in gorivo. Take nesreče v Trebnjem še ni bilo, vsaj ne da bi jaz vedel zanjo," je za Dolenjski list povedal poveljnik štaba civilne zaščite Vinko Ribič.

Janja Ambrožič

Galerija