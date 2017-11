Najbogatejši Dolenjec tudi letos Igor Akrapovič

17.11.2017 | 11:30

Igor Akrapovič (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Igor Akrapovič, ki je včeraj na že 26. Forumu odličnosti in mojstrstva v Trebnjem iz rok evropske komisarke za promet Violete Bulc prejel Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva, je edini Dolenjec, ki se je uvrstil med deseterico najbogatejših Slovencev revije Manager. Ta je pretekli petek objavila vsakoletno lestvico najbogatejših Slovencev, na kateri še vedno kraljujeta Iza in Samo Login, ustanovitelja Taking Toma in podjetja Outfit7, ki ga je januarja letos za milijardo dolarjev kupila kitajska skupina United Luck Group Holding.

Vrednost njunega premoženja ocenjujejo na 689 milijonov evrov (1 odst. manj kot lani), sledi pa jima večinski lastnik Studia Moderne (Dormeo) Sandi Češko (300 milijonov evrov), ki je s petega napredoval na drugo mesto. »Zmagovalni oder« zaključuje Marko Pistotnik (210 milijonov), eden od še petih nekdanjih največjih lastnikov Outfit7, ki jih sicer najdemo na 17., 22., 23. in 61. mestu.

Novinca v deseterici sta ustanovitelja borze bitcoinov Bitstamp Damijan Merlak in Nejc Kodrič. Uvrščena sta na 6. in 8. mesto s premoženjem, ocenjenim na 122 oz. 112 milijonov evrov. Mednju, na 7. mesto, se je kot edini Dolenjec v deseterici uvrstil Igor Akrapovič (lani 8.), njegovo premoženje pa je po oceni Managerja letos prebilo mejo 100 milijonov evrov (113 milijonov, 24-odst. povečanje). Njegovo podjetje Akrapovič, ki izdeluje in prodaja izpušne sisteme za motocikle in avtomobile, je oz. bo v letu 2017 doseglo še dva mejnika: presegli so mejo 1.000 zaposlenih, kar je še enkrat več kot pred petimi leti, in tudi prodaja bo po napovedih prvič presegla 100 milijonov evrov.

Anton in Verica Šenk, tričetrtinska lastnika Inotherma iz Dolenje vasi pri Ribnici, sta na 13. mestu (lani 10.), s premoženjem, ocenjenim na 77 milijonov evrov (+9 odst.). Inotherm, ki zaposluje več kot 220 ljudi, spada med največje ponudnike vhodnih vrat višjega cenovnega razreda v Evropi in je lani ob prodaji v višini 50 milijonov evrov ustvaril rekorden, več kot 10-milijonski čisti dobiček.

Še eno dobro leto je tudi za Darijem in Vesno Južna (Perspektiva). Najdemo ju na 16. mestu, štiri višje kot lani, vrednost njunega premoženje, v katerega spadajo Lisca, CGP, Tiskarna Novo mesto, IGM Strešnik in še kaj, pa se je povečalo na 67,4 milijona evrov oz. za 41 odst., ocenjujejo v Managerju.

V dvajseterici je spet Franc Frelih iz Šentruperta, na 18. mestu s 64 milijoni evrov. Njegova podjetja Plasta, Dana, S.E.P., Plama… so lani poslovala odlično in prihodki skupine so se povečali za skoraj 50 odst., na 106 milijonov evrov, pod črto pa je ostalo skoraj 10 milijonov evrov.

Tik za Frelihom, na 19. mestu, in prvič med 20 najbogatejšimi Slovenci najdemo družino Gregorčič iz Šmarjete. Plastoform, ki ga je Franc Gregorčič zagnal v nekdanji poslovni enoti Adrie Caravan, je v dveh desetletjih zrasel v družbo za upravljanje trenutno desetih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Plastoform, Papiroti, Istraplastika in od lani tudi Akripol danes v Šmarjeti, Trebnjem, Krškem, na Blanci, Senovem in v Pazinu zaposlujejo 550 ljudi. Lani so prihodki skupine zrasli za več 50 odst., na 60 milijonov evrov, dobiček pa se je skoraj podvojil, na 7 milijonov evrov. Krovno podjetje, Grupo Plastoform, je Gregorčič letos preimenoval v G4 Group ter na vsakega od treh sinov prenesel po 24 odst. lastništva. Premoženje družine v Managerju vrednotijo na 56 milijonov evrov, kar je 71 odst. več kot lani, kar je sploh drugo največje povečanje premoženja na lestvici.

Na 49. mesto se je s premoženjem, ocenjenim na 30 milijonov evrov, uvrstil Brežičan Anton Pangrčič (Kovis). To je sicer 12 mest nižje kot lani, a ne zaradi slabšega poslovanja Kovisa, Livarne in Transportov, ki imajo v Brežicah in Štorah okoli 300 zaposlenih in so lani presegli 50 milijonov skupne prodaje, ampak zato, ker je konec lanskega leta v lastništvo teh družb s približno 15-odst. deležem vstopil dolgoletni direktor Kovisa Alen Šinko. Uradno je šlo za dokapitalizacijo, v Managerju pa ocenjujejo, da je Šinko deleže pridobil kot nagrado za uspešno vodenje podjetij v preteklih letih.

Prvo polovico lestvice stotih najbogatejših s skokom za kar 26 mest zaključuje Novomeščan Vladimir Gregor Bahč, tričetrtinski lastnik TPV Group, ki je z okoli 1.000 zaposlenimi lani ustvaril rekordnih 144 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 3,3 milijona evrov dobička. Dobri makroekonomski kazalniki tudi v prihodnje obetajo rast, na Veliki Loki pa so letos začeli 20 milijonov evrov vreden naložbeni cikel. Po lanski konsolidaciji skupine Bahčevo premoženje v Managerju ocenjujejo na 29,5 milijona evrov (+45 odst.)

Lastnika ene največjih pekovskih skupin na Balkanu, Metličana Alenka Mozetič Zavrl in Aleš Mozetič (Amal), se po dveh letih vračata na lestvico, na 55. mesto. Skupina, sploh podskupina Don Don, je po izgubi v letu 2015 lani močno popravila poslovanje (88 milijonov prodaje in 7,9 milijona čistega dobička), vrednost njunega premoženja pa ocenjujejo na dobrih 28 milijonov evrov.

Na 65. mestu najdemo lastnika trebanjskega Rema Jožeta Udovča. Njegovo podjetje, ki izdeluje bivalne zabojnike, je v zadnjih letih raslo z rekordnimi stopnjami. Lani je ustvarilo 36 milijonov evrov od prodaje, kar je 70 odst. več kot predlani. Po letih rasti letos načrtujejo okoli 15 odst. nižjo realizacijo, vrednost Udovčevega premoženja pa ocenjujejo na 25 milijonov evrov.

Direktorica Adrie Mobil Sonja Gole je bila prvič na lestvici najbogatejših že leta 2008, po letošnji prodaji Adrie Mobil francoskemu Triganoju pa se s premoženjem, ocenjenim na 23 milijonov evrov, vrača na 72. mesto. Goletova je v prodaji Proteja, ki je prek ACH obvladoval Adrio Mobil, podobno kot še nekateri novomeški lastniki in menedžerji zadržala del lastništva. Natančneje dve tretjini, tako da zdaj prek Proteja obvladuje 8,8 odst. Adrie Mobil, preostanek, po oceni Managerja 8,3 milijona evrov, pa je ob prodaji deležev dobila izplačan v denarju.

Povratnik na lestvico je tudi Ribničan Janez Škrabec (Riko), menedžer leta 2017, čigar premoženje ocenjujejo na 22,5 milijona evrov (75.). Inženirsko podjetje Riko, Riko hiše in Riko Invest so lani beležili visoke rasti in skupaj ustvarili več kot 133 milijonov evrov prihodkov ter približno 7,5 milijona čistega dobička.

Boris Blaić