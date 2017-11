Akrapoviču Velika nagrada mojstrstva in odličnosti

17.11.2017 | 08:00

Na osrednji okrogli mizi foruma odličnosti in mojstrstva, ki jo je vodila Andreja Jernejčič, so sodelovali: varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, direktor podjetja Akrapovič Igor Akrapovič, župan Ivančne Gorice Dušan Strnad in župan Trebnjega Alojzij Kastelic.

Župan Ivančne Gorice Dušan Strnad

Evropske komisarka za promet Violeta Bulc je Igorju Akrapoviču podelila Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva.

Trebnje - Do uspeha ni bližnjic, potrebna je dobra ideja, delavnost, spoštovanje soljudi in treba je biti vztrajen, so bili glavni poudarki osrednje okrogle mize na že 26. Forumu odličnosti in mojstrstva. Na njej so sodelovali varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, direktor podjetja Akrapovič Igor Akrapovič, župan Ivančne Gorice Dušan Strnad in župan Trebnjega Alojzij Kastelic.

Akrapovič je dejal, da je v mladosti sanjal, da bo postal svetovni prvak v motociklizmu, vendar mu to žal ni uspelo. Se je pa v teh letih tekmovanja naučil pripravljati motorje na izredno visokem nivoju in iz njih potegniti maksimum. »Ko sem zaznal, da na trgu ni ustreznih izpušnih sistemov, sem se odločil, da se bom tega lotil in naredil nekaj najboljšega na trgu. To je bilo moje vodilo skozi celo kariero,« je začetek uspešne podjetniške zgodbe orisal Akrapovič, ki je iz rok evropske komisarke za promet Violete Bulc prejel Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva.

Kot je dejal, na trg pošiljajo samo do potankosti dodelane izdelke, zato so danes v položaju, ko zaposlujejo več kot 1.000 ljudi. Da dosežeš odličnost, je po njegovem potrebnega precej odrekanja, predvsem pa jih pri tem veliko prehitro odneha. »Moja izkušnja je taka, da smo prvih sedem ali osem let veliko žrtvovali, tudi znotraj družine, šele po tem obdobju smo lahko rekli, da smo dosegli neko stabilnost,« je povedal Akrapovič. Izpostavil je težave s pridobivanjem kadra, predvsem varilcev. Problem so tudi mladi visoko izobraženi inženirji, ki odhajajo v tujino in tam tudi ostanejo, saj Slovenija zanje ni znala ustvariti primernih delovnih pogojev. Največji problem pri tem je visoka stopnja obdavčitve, kar Akrapoviča skrbi. »Če želimo nekomu dati isto neto plačo, kot jo imajo denimo v Nemčiji ali kakšni drugi državi, moramo predvideti do 40 odstotkov večjo maso za plače, kar je nesprejemljivo,« je pojasnil in dodal, da imajo v podjetju možnost širitve poslovanja za 80 odstotkov, vendar se za to ne bodo odločili, ker nimajo kadra.

Ključni so zgledi, ki vlečejo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je o izzivih odličnosti v svojem poklicu spomnila, da smo lahko odlični v vsem, s čimer se ukvarjamo. »Najraje se udeležujem dogodkov širom države, kjer srečujem velike ljudi. Zdi se mi, da včasih koga tudi spregledamo, ker ne živi v spodbudnem okolju, vendar mora država sama videti, da vsi otroci potrebujejo enake možnosti in priložnosti. Vsak je edinstven, treba pa mu je dati priložnost glede na njegove sposobnosti in želje,« je dejala.

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je spomnil, da izvedba tokratnega foruma pomeni premik v miselnosti. »Primerjati se moramo z najboljšimi, saj iz tega izhaja razvoj. Želim, da smo povezani, da podjetja iščejo sinergije, da ljudje iščejo dodano vrednost in da je vsak za skupnost pripravljen tudi kaj narediti. Poseben poudarek dajem mladi generaciji, na katero bi radi prenesli zmagovalno miselnost. Izkoristiti je treba potencial, ki ga nosijo.«

Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je v pogovoru o širjenju mojstrskih znanj spomnil, da je ena izmed nalog občine ustvarjati pogoje za življenje in delo, ključni pa so zgledi, ki vlečejo. Izpostavil je, da tudi sam v pogovoru z gospodarstveniki velikokrat sliši, da imajo težave s pridobivanjem dobrih kadrov. Po njegovem je treba mlade spodbuditi in jim omogočiti, da se izobražujejo za poklice, ki jih gospodarstvo potrebuje, zato so potrebne spremembe sistema izobraževanja. Dodal je še, da se mora država zavedati, da so lokalne skupnosti sopotniki na isti poti, ne pa nasprotniki. »Razumeti nas mora, da delamo za skupno dobro, kajti skupaj s sodelovanjem in povezovanjem lahko naredimo čudeže.

Na forumu, ki ga je občina Trebnje pripravila v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Medobčinskim razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, so predstavili tudi odlične izdelke in storitve trebanjske občine. Med njimi so denimo omake iz čilija, ljubljanska trgovinica z domačimi dobrotami z Dolenjske, premična naprava za molžo krav, harmonike in slovita sorta korenčka.

Besedilo in fotografije: R. N.

