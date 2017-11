Gorelo na podstrešju, v kuhinji in v kleti

17.11.2017 | 07:00

Včeraj ob 7.25 uri je Tuševem Dolu, občina Črnomelj, gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj in Rožič Vrh so požar pogasili, odstranili goreče dele kuhinje, prezračili in s termo kamero pregledali prostore. Na kraju so bili policisti in dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Ob 20.35 je v Goriški vasi pri Škocjanu zagorelo na podstrešju stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev je začetni požar pogasil lastnik. Gasilci PGD Škocjan so s termo kamero pregledali objekt in prezračili prostor.

Ob 21.47 je v Cvetni ulici v Dobovi, občina Brežice, v kletnih prostorih stanovanjske hiše zagorel električni grelnik vode. Gasilci PGD Veliki Obrež in PGD Mihalovec so požar pogasili in prezračili kletne prostore.

Dimniški požar

Ob 13.50 so na Cesti v Mestni log v Kočevju zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Do prihoda gasilcev je ogenj že ugasnil. Gasilci PGD Kočevje so dimnik pregledali s termo kamero in lastniku odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Trije poškodovani v enem avtu

Ob 22.27 je na regionalni cesti Kočevje–Ribnica v bližini bencinskega servisa OMW osebno vozilo zapeljalo s ceste. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovancev, osvetljevali kraj nesreče, ter nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP Kočevje so v bolnišnico prepeljali tri poškodovane osebe.

Bili so brez vode

Ob 8.48 je bila na območjih naselij Štrekljevec, Omota, Podreber v občini Semič zaradi okvare na vodovodnem sistemu prekinjena oskrba s pitno vodo. Poškodbo na glavni vodovodni cevi so odpravili delavci Komunale Črnomelj do 14.00.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu STEHANJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezje, Senuše, Brezovska Gora, Ivandol in Libelj med 7. in 15. uro, na območju TP Libelj izvod Sotlar med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Selce Volovnik, Tršlavec, Dolenje Dule in Golek med 7. in 15. uro, na območju TP Veliki Trn med 8. in 13. uro in na območju TP Podsreda grad med 8. in 13. uro.

M. K.