OŠ Milke Šobar-Nataše se je predstavila javnosti

17.11.2017 | 09:45

Črnomelj - V črnomaljski osnovni šoli Milke Šobar-Nataše so včeraj na stežaj odprli vrata obiskovalcem. Pripravili so 10 različnih delavnic, gostje pa so si lahko ogledali tudi šolo.

V nekdanjem dijaškem domu pa so predali namenu igralno-terapevtsko sobo, sobo za svetovanje in učno stanovanje. Opremili so jih v okviru projektov centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam ter programa dodatnega usposabljanja. Naložbi sta sofinancirali slovenska država in EU iz Evropskega socialnega sklada.

Kot je v nagovoru dejal ravnatelj Matjaž Barič, v luči novih smernic vzgoje in izobraževanja orjejo ledino na področju novih pristopov pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Tako so se skupaj z OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta uspešno vključili v prej omenjena projekta, s pomočjo katerih so otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ter njihovim staršem omogočili zgodnjo in celostno obravnavo različnih strokovnjakov. Nudijo pa tudi svetovanje, obravnave in didaktični material na enem mestu. Storitve so približali uporabnikom, saj je njihov Center za strokovno pomoč prisoten v vseh treh belokranjskih občinah.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

