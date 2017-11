Prva obletnica Rastoče knjige v Semiču posvečena Tinci Stegovec

17.11.2017 | 12:25

Semič - V Semiču so se sinoči spomnili prve obletnice Rastoče knjige. Medtem ko so lani v vitrino v Kulturnem centru položili knjigo črnomaljskega zgodovinarja Janeza Weissa z naslovom Semič in Semenič-plemiški rodbini Metliškega (od 14. do 18. stol.), pa se ji je letos pridružila zajetna knjiga Prvih 500, ki je izšla v Cambridgu v Veliki Britanije, v njej pa je omenjeno tudi ime Tince Stegovec.

Prva obletnica Rastoče knjige v Semiču je bila posvečena prav tej akademski slikarki, priznani grafičarki, pedagoginji in svetovljanki, ki jo imajo Semičani za svojo, čeprav je na Planini pod Mirno goro, kjer je bila rojena pred 90 leti, živela le nekaj mesecev. Tudi Stegovčeva je ponosna, da ji je zibelka stekla v Beli krajini. O njenem delu in osebnosti je govoril akademik prof. dr. Milček Komelj. Predsednik društva Rastoča knjiga akademik prof. dr. Boštjan Žekš pa je med drugim dejal, da je namen Rastoče knjige vzgoja dobrih državljanov, torej da znamo delati, da to opravimo dobro in da se zavedamo, da smo dobri državljani.

Direktorica Belokranjskega muzeja iz Metlike Andreja Brancelj Bednaršek je semiški županji Poloni Kambič simbolično predala darilo Tince Stegovec in sicer njeno grafiko iz leta 1993, ki je eno njenih zadnjih grafičnih del. V zgornji avli Kulturnega centra pa so odprli razstavo 26 grafik Tince Stegovec, ki so del donacije, ki jo je leta 2015 podarila Belokranjskemu muzeju.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Tjaša Ogulin, so v kulturnem programu nastopili učenci OŠ Semič, Lucija Kambič in Sergej čas.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

