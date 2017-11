Več kot štiri milijone evrov tudi za novomeško bolnišnico

17.11.2017 | 17:00

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Vlada je na včerajšnji seji med drugim sklenila poravnati izgube bolnišnic iz preteklih let. Za to bo namenila skoraj 135,7 milijona evrov. Največ denarja bo dobil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in sicer skoraj 80 milijonov. Novomeški bolnišnici bo vlada namenila slabih 4,4 milijona evrov, medtem ko bo brežiška prejela okoli 264.000 evrov.

Na omenjeni seji je vlada potrdila tudi imenovanja svojih predstavnikov, torej predstavnikov ustanovitelja, v svete javnih zdravstvenih zavodov. To funkcijo bodo v svetu novomeške bolnišnice imeli Marta Kavšek, Franc Hočevar, Miroslav Berger, Martina Vrhovnik in Tanja Mate.

Kot smo poročali v Dolenjskem listu, je imela SB Novo mesto v letu 2015 za 2,4 milijona tekoče izgube, lani le 170 tisoč evrov, po projekciji pa je bo konec leta za 1,9 milijona evrov. Kot je opozorila direktorica Milena Kramar Zupan, pa ostaja odprt problem likvidnosti zaradi nepokritih obveznosti iz preteklosti: »Vseh nepokritih obveznosti je za 9,7 milijona evrov, kar je za dobra dva milijona manj kot leta 2015. Od tega 3,9 milijona predstavljajo zapadle obveznosti do dobaviteljev, tri milijone pa likvidnostni kredit, ki smo ga najeli pri državni zakladnici. Z najemom kredita smo hoteli zaščititi bolnišnico pred ustavitvijo dobave zdravil in se obnašati poslovno korektno s pravočasnim plačilom dobaviteljem.«

M. M.

novejši najprej Komentarji (1) 34m nazaj Oceni Fovš ekonomija Ko narediš 10 miljonsko luknjo v bolnišnici ti na pomoč pride država. Ko imaš s.p. in ne moreš plačati prispevkov, ker ti dela niso plačali, ti država blokira račune. Preglej samo prijavljene komentatorje