FOTO: Maslo s Trebelnega, mleko iz Vavte vasi, jabolka iz Brestanice

17.11.2017 | 10:25

Dolenjski list je danes obiskal podružnično šolo oz. vrtec na Dvoru.

Dvor - Danes po vseh šolah in vrtcih poteka tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim želijo obuditi kulturo zajtrka, ki se preveč pogosto opušča, in dati poudarek lokalni ponudbi hrane. Tudi na podružnični šoli Dvor in v tamkajšnjem vrtcu so za zajtrk postregli z ajdovim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom.

Bio ajdov kruh je bil iz Polzele, maslo iz kmetije na Trebelnem, med iz šolskega čebelnjaka, mleko iz Vavte vasi, jabolka pa iz Brestanice. Tradicionalni slovenski zajtrk se je začel na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pred enajstimi leti kot medeni zajtrk, ki je do danes prerasel v nacionalni projekt. Poteka na tretji petek v novembru, obenem pa takrat obeležujemo tudi dan slovenske hrane, pri katerem kot partner sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). »Ta dan je pomemben, ker izpostavljamo pomen kakovostne slovenske hrane in opozorimo na pomembne zdrave življenjske navade, kamor sodi tudi zdravo prehranjevanje,« poudarjajo na NIJZ.

Predvsem preko vzgojno izobraževalnih zavodov želijo spodbujati otroke in mladostnike k bolj zdravim prehranskim navadam. Otroci in mladostniki, ki redno zajtrkujejo, si oblikujejo bolj zdrave navade, ki se prenesejo tudi v odraslo dobo, izbirajo bolj kakovostno hrano in ne nadomeščajo obrokov s sladkimi in slanimi prigrizki. Na NIJZ ugotavljajo, da neredni obroki ali njihovo opuščanje, zlasti zajtrka, raziskave povezujejo z večjim pojavom čezmerne telesne teže med mladostniki.

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 ima za strateški cilj povečati delež prebivalcev, ki se prehranjuje uravnoteženo, izključuje pretirano sladka in slana industrijska živila, vsakodnevno uživa dovolj zelenjave in sadja, se redno prehranjuje in vsakodnevno zajtrkuje.

Besedilo in fotografije: R. N.

