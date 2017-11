Štiri leta truda poplačana, mamograf je v Brežicah

17.11.2017 | 14:00

Robert Sotler in Diana Kosar iz društva Zdravje za Posavje (levo) ter direktorica SB Brežice Anica Hribar ob predaji digitalnega mamografa. (Foto: B. B.)

Društvo Zdravje za Posavje je z dobrodelnimi akcijami in donacijami za nakup mamografa zbralo okoli 120.000 evrov, preostanek do 150.000 evrov, kolikor je naprava stala, je zagotovila bolnišnica. (Foto: B. B.)

Brežice - Šest dobrodelnih koncertov, ena gledališka predstava, 4.400 prodanih vstopnic, dobrodelni SMS-i, množica umetnikov, ki so se odpovedali honorarjem, donacije občin in podjetij ter ob tem še ogromno prostovoljnega dela, ki so ga člani društva Zdravje za Posavje opravili v minulih štirih letih, je bilo včeraj poplačanih s slovesno predajo 150.000 evrov vrednega digitalnega mamografa.

Štiri leta po začetku dobrodelne akcije so v Splošni bolnišnici Brežice zdaj lahko zamenjali zastareli in dotrajani mamograf, s katerim bodo Posavke poslej deležne kakovostne obravnave pri zgodnjem odkrivanju bolezni dojk. »Hitrost odkritja raka pomeni razliko med zgodbo z žalostnim in zgodbo s srečnim koncem,« je na slovesni predaji, ki so jo včeraj pripravili na ginekološkem oddelku vidno ganjeno pripovedovala predsednica društva Zdravje za Posavje Diana Kosar, ki je z vseh strani prejemala čestitke za uspešno izpeljano akcijo, sama pa pri tem ni pozabila omeniti vloge drugih prizadevnih članov društva, pri čemer je še posebej izpostavila Roberta Sotlerja, ki ji je znal vliti upanje v trenutkih, ko je kazalo, da jim morda ne bo uspelo. »Hvala in nasvidenje pri naslednjih projektih,« je zaključila.

Donacijo je v imenu brežiške bolnišnice prevzela Anica Hribar, ki je vodenje te osrednje posavske zdravstvene ustanove prevzela pred nekaj meseci. »Meni je pripadla čast, da temu projektu dodam le češnjo na torti, večino dela pa so opravili drugi,« je priznala in dodala, da delo z nakupom dragocenega aparata še ni končano. V bolnišnici si namreč želijo, da bi zdaj tudi v Brežice kar se da hitro pridobili preventivni program Dora, o čemer se bo vodstvo bolnišnice v naslednjem tednu med drugim pogovarjalo na sestanku s predstavniki ministrstva za zdravje. Direktorica sicer upa, da bi se v program Dora lahko vključili že naslednje leto.

B. B.