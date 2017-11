FOTO: Učenci sami izdelali sončne kolektorje

Kako bodo uspevale rastline v različnih toplotnih pasovih?

Ob šoli so postavili rastlinjak.

Ivančna Gorica - Uporaba sončne energije nam zadnje leta predstavlja velik izziv. Na streho OŠ Stična so pred dobrimi šestimi leti postavili sončno elektrarno, zdaj pa so učenci in učitelji izdelali sončne kolektorje, s katerimi ogrevajo rastlinjak, ki je v teh jesenskih dneh zrasel ob šoli v Ivančni Gorici. V njem so posadili jagode, baziliko, papriko in zelišča.

Podobne rastlinjake z istimi vrstami rastlin so postavili tudi ob šolah v Španiji, Latviji, na Cipru in Norveškem. "Gre za projekt Erasmus+, z naslovom »The Sunny Side Up«, v katerem sodeluje pet šol iz različnih koncev Evrope. Vsi bomo vzgajali te rastline, potem pa bomo primerjali, kako uspevajo v različnih toplotnih pasovih," je pojasnil eden od koordinatorjev projekta na OŠ Stična Igor Rajner. Ta projekt se je začel lani in se bo končal prihodnje leto. Poleg ogrevanih rastlinjakov bodo vse sodelujoče šole izdelale tudi sončne ure.

Ravno ta teden omenjena dolenjska šola gosti koordinatorje in učence iz partnerskih držav. Predstavili so jim svoj rastlinjak (ura še ni narejena) in delček naravnih lepot Slovenije.

"Takšni projekti so zelo dobrodošli, ker učenci počnejo nekaj drugega kot sicer, vidijo, da ni pomembno samo klasično učenje, ampak se spopadajo s konkretnim delom. Poleg tega z učenci z drugih šol govorijo angleško, ne samo med obiski, skozi vse šolsko leto, saj organiziramo skype konference in skype srečanja," je dodal Rajner.

Ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar je koordinacijo tega projekta zaupal dvema učiteljema - že omenjenemu Igorju Rajnerju in Katji Tomažinčič.

Tekst in foto: J. Ambrožič

