FOTO: Slovenski zajtrk, a z ajdovimi žganci in belo kavo, v domu starejših

V roki v roki so kuhali stanovalci in zaposleni v domu starejših občanov, prostovoljci Gimnazije in zaposleni na NIJZ. (Foto: M. Ž.)

Slovenski zajtrk

Novo mesto - Danes po vsej Sloveniji poteka Dan slovenske hrane in slovenski tradicionalni zajtrk, pri katerem kot partner sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Dan na NIJZ vidijo tudi kot izziv in priložnost medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj ter izkušenj starejše generacije na mlajšo, zato so se letos osredotočili na povezovanje otrok in mladostnikov z generacijo v tretjem življenjskem obdobju.

Tako so se na novomeški območni enoti povezali z Domom starejših občanov Novo mesto in zraven povabili še dijake prostovoljce novomeškega Gimnazije. Skupaj s skupino stanovalcev doma so pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga ti izbrali sami – ajdove žgance z belo kavo s posnetim mlekom in sadjem. Seveda je bil sestavljen iz sezonskih in živil lokalnega porekla, sicer pa so ta zajtrk danes jedli vsi stanovalci.

Poleg otrok in mladine so tudi starejši odrasli ranljiva skupina prebivalcev, ki ji moramo namenjati več pozornosti, je ob tem poudarila Brigita Zupančič Tisovec iz novomeške enote NIJZ in dodala, da tam, kjer se lahko združi znanje, moč, energija generacij, različnih sektorjev in institucij, prihaja do sinergij, ki lažje in učinkoviteje pripeljejo do ciljev, ki si jih želimo doseči. Sledijo pa ciljem iz nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2020, ki ima za strateški cilj povečati delež prebivalcev, ki se prehranjuje uravnoteženo, izključuje pretirani sladka in slana industrijska živila, vsakodnevno uživa dovolj zelenjave in sadja, se redno prehranjuje in vsakodnevno zajtrkuje.

Okusne ajdove žgance, zabeljeni so bili tradicionalno z ocvirki ali pa z bolj zdravo različico z jajčnim cvrtjem, je poskusil tudi novomeški župan Gregor Macedoni.

