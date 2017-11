Zasegli kovček z 10 kilogrami konoplje; ukradeno kolo prodajal kar prek spleta

17.11.2017 | 13:10

Kovček s paketki prepovedane konoplje. (Foto: PU Novo mesto)

Na mejni prehod Obrežje je v sredo na vstop v Slovenijo pripeljal avtobus hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled avtobusa, ki je bil namenjen v Nemčijo, ter v prtljažnem delu našli potovalni kovček, v katerem je bilo več paketov. V njih je bilo deset kilogramov prepovedane konoplje. Novomeški kriminalisti so vsem potnikom začasno omejili gibanje in opravili kriminalistično tehnične postopke. Po zaključenih postopkih je avtobus s potniki nadaljeval pot. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem lastništva kovčka in drugih okoliščin kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za uporabo prepovedanih drog.

Zleteli s ceste

Sinoči okoli 22. 30 ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči s poškodbami pri kraju Kočevje.Ugotovili so, da je 24-letnik vozil osebno vozilo znamke VW Passat po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju ter zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom. Vozilo je zdrselo z vozišča na travnati usek, kjer je po prevračanju tudi obstalo. V nesreči sta bila udeležena še 18- in 22-letna potnika, vsi trije so v nesreči utrpeli poškodbe in so jih z reševalnim vozilom odpeljali v KC Ljubljana (nihče ni življenjsko ogrožen).

Ukradeno kolo vrnili lastnici

Minuli teden je oškodovanka policiste obvestila, da ji je nekdo iz kolesarnice stanovanjskega bloka na ulici Slavka Gruma uradel kolo. Novomeški policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da moški iz Novega mesta ukradeno kolo prodaja preko spletnih strani. Osumljencu so kolo zasegli in ga vrnili oškodovanki. Moškega bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Odpeljal orodje

Na delovišču na Dvoru je v noči na četrtek nekdo vlomil v gradbiščni zabojnik in sunil udarno kladivo, motorno žago, vrtalnik in teptalec. Podjetje, ki izvaja dela na gradbišču, ocenjuje škodo na okoli 5.000 evrov.

Ukradel toplotno črpalko

V Trebnjem je med torkom in četrtkom neznanec vlomil v novo, nenaseljeno stanovanjsko hišo in odtujil zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke ter več kosov opreme. Lastnika je oškodoval za 15.000 evrov.

Sunil nakit

Na Uršnih selih je nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in vzel zlat nakit. Lastnica je oškodovana za 300 evrov.

Izginil denar in nakit

V času odsotnosti stanovalcev je včeraj popoldne v Mokronogu nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter nakit. Lastnike je oškodoval za 3.000 evrov.

