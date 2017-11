Kočevje bo dobilo prvi parkomat

17.11.2017 | 18:45

Kočevje - Prihodnji teden bo v občini Kočevje začel delovati prvi parkomat. Prvo parkirišče, kjer bo po novem parkiranje plačljivo, bo pri Nami v Kočevju.

Marsikdo se sprašuje, ali so parkomati v Kočevju sploh potrebni. Vendar pa, kot pravijo na občini Kočevje, je mirujoči promet na tak ali podoben način urejen po večini mest v Sloveniji in prakse kažejo na dobre izkušnje, predvsem na lokacijah, kot so središča mest in javne ustanove. Na teh lokacijah namreč lahko predvsem zaradi tistih, ki na brezplačnih parkirnih prostorih avtomobile parkirajo za ves dan, kaj hitro zmanjka parkirnih prostorov za tiste, ki pridejo v mesto iz bolj oddaljenih krajev po opravkih.

Zaradi pomislekov ali so parkomati sploh potrebni so se na občini Kočevje odločili, da bodo namesto treh parkomatov – postavitev parkomatov je predvidena tudi pri banki NLB in Kulturnem centru Kočevje - letos postavili le enega, ki bo obenem tudi testni, da se bomo občani lahko lažje privadili na omejeno oziroma plačljivo parkiranje.

Na parkirišču pri Nami bo parkiranje prvo uro brezplačno, nato pa bo cena 0,50 evra na uro. Deloval bo od ponedeljka do petka, predvidoma med 6. in 17. uro ter v soboto med 7. in 13. uro. Za prebivalce, ki mejijo na parkirišča in lastnike poslovnih prostorov, bo možen nakup dovolilnice na občini Kočevje. Cena letne dovolilnice bo 120 evrov, za letos do konca leta pa predvidoma 20 evrov.

