V nesreči udeležena tri vozila

17.11.2017 | 19:15

Danes ob 17.00 uri se je na cesti Trebnje — Mirna v občini Trebnje, pred odcepom za Dol pri Trebnjem, zgodila prometna nesreča z udeležbo treh osebnih vozil. Eno vozilo se je prevrnilo na bok. V nesreči se je poškodovala ena oseba, reševalci ZD Trebnje so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so prometno in požarno zavarovali mesto nesreče, stabilizirali udeležena vozila, odklopili akumulatorje in razsvetljevali kraj dogodka.

Našli protitočno raketo

Ob 10.26 uri so pri naselju Štatenberk, občina Mokronog-Trebelno, našli protitočno raketo jugoslovanske izdelave. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in shranila v ustrezno skladišče.

M. L.-S.