Veliko dogodkov v zahvalo jeseni

18.11.2017 | 11:00

Semič - Včeraj je bila v Semiču uradna otvoritev 11. Praznovanja jeseni, ki se je sicer začelo že v začetku meseca z Martinovim pohodom po obronkih Semiča in nadaljevalo z ocenjevanjem mladih vin, prvo obletnico Rastoče knjige v Semiču in otvoritvijo razstave grafik Tince Stegovec.

Včeraj so v avli Kulturnega centra odprli bogato razstavo sadja, ki uspeva v Beli krajini, in razstavo medu, članice Društva upokojencev Semič pa so prikazale, kako so prale nekoč. Razstavo je predstavil predsednik Sadjarskega društva Bele krajine Jani Gačnik, semiška županja pa je apelirala na obiskovalce, da ohranjajo stare sorte sadja. Obiskovalci so lahko prisluhnili tudi predavanju o razvojnih možnostih pridelave sliv v Sloveniji ter si ogledali film Milice 2.

Danes se bo praznovanje nadaljevalo že ob 10. uri z delavnicami za otroke, od 14. ure naprej pa bo mogoče poskusiti mlada vina ob pečenem kostanju. Pripravili bodo delavnico domače obrti in kulinarike, delavnico Vzorci grafike ter prireditev V jesen s plesom in smehom. Osrednji dogodek, Martinovanje v Semiču, pa se bo začelo ob 17. uri. Takrat bodo podelili tudi priznanja za mlada vina.

Jutri bo pokušina mladih vin ob pečenem kostanju od 8. do 13. ure, ob 9.30 pa bo v Kulturnem centru srečanje belokranjskih in obkolpskih čebelarjev.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

