Z Bil je Žumberak se je začel sklop prireditev Bilo je

18.11.2017 | 13:00

Podzemelj - V Gostišču Veselič so včeraj zvečer v Podzemlju v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika in Tonijem Gašperičem začeli šesto sezono prireditev s skupnim naslovom Bilo je. Prvega od tokratnih petih dogodkov so namenili spominom na nekdanje življenje v Žumberku, dotaknili pa so se tudi življenja danes.

O tem, kako so živeli nekdaj in kako je danes, so v pogovoru s Tonijem Gašperičem pripovedovali Nikola Magovac, Mladen Sumina in Ilija Strahinić. Čeprav so se nekdanjega življenja spominjali z nostalgijo, pa je Ilija Strahinić, ki se je odločil, da ne zapusti Žumberka, opozoril, da se kraji vse bolj praznijo. V krajevni skupnosti Radatoviči, katere predsednik je, je danes 25 vasi in zaselkov. Vendar je živih le še 16, a še od teh so v devetih le še od eden do treh prebivalcev, čeprav so prav danes pogoji za življenje najboljši v vsej zgodovini Žumberka.

Program so popestrile tamburaška skupina Izvor in pevke folklorne skupine Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika.

Naslednja prireditev Bila sta Ivan in Anton Navratil bo 1. decembra. Po novem letu pa organizatorji napovedujejo še tri dogodke, in sicer v januarju Bilo je perišče v Obrhu in Bil je Tonček Plut, v februarju pa Bil je Silvester Mihelčič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

