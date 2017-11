40 let Planinskega društva Trebnje

18.11.2017 | 11:30

Planinsko društvo ima več kot 200 članov, najbolj zaslužnim so včeraj podelili tudi priznanja.

Predsednik društva Borut Mežnarčič

Program je popestrila plesna skupina Ajda.

Trebnje - Planinsko društvo Trebnje, ki je bilo ustanovljena maja leta 1977 in je eno največjih društev v trebanjski občini, je včeraj s slavnostno prireditvijo obeležilo 40-letnico delovanja. Predsednik društva Borut Mežnarčič je dejal, da je bilo ustanovljeno iz ljubezni do pohodništva in se je z leti razvijalo. Danes imajo več kot 200 članov, najbolj zaslužnim pa so včeraj podelili tudi priznanja.

Začetno ime društva je bilo PD Donit Trebnje, januarja 1984 se je preimenovalo v PD Tesnila Trebnje, deset let kasneje pa je dobilo ime PD Trebnje, ki se je ohranilo do danes. Veliko pohodov je bilo organiziranih za zaposlene v takratni tovarni Donit, kasneje Tesnila. Vse od začetka je bilo največ članov prav iz vrst zaposlenih v tovarni na Veliki Loki in njihovih družinskih članov, kasneje pa so se društvu priključili tudi ostali občani.

Kmalu po ustanovitvi se so začeli z izobraževanjem planinskih vodnikov, markacistov, varuhov gorske narave in gorske straže ter ostalih spremljevalnih odsekov. Društvo je v vseh teh letih namenilo veliko skrb za izobraževanje kadrov, še posebej vodnikov in markacistov. Zavedajo so, da le kakovostno izobražen kader veliko pripomore k dobri organizaciji in k še večji varnosti pohodov. V štiridesetih letih tako niso imeli večjih poškodb na organiziranih pohodih, kar si želijo tudi v bodoče.

»V društvu deluje 13 planinskih vodnikov z različnimi licencami za vodenje, 14 markacistov, 2 varuha gorske narave, 16 gorskih stražarjev. Skrbimo, da je urejenih in označenih 91 km planinskih poti po občini, pod našim okriljem pa je tudi planinski dom na Vrhtrebnjem, ki ga prodajamo,« je dejal Mežnarčič.

Društvo letno organizira vsaj dvanajst pohodov in izlete za ciljne skupine - za otroke in mladino, za osebe s posebnimi potrebami društva Sožitje ter za upokojence, vsako leto pa tudi tradicionalni zimski pohod na Vrhtrebnje in na Ostri vrh.

Župan Alojzij Kastelic je društvu čestital za jubilej in dejal, da veliko prispevajo in promovirajo gibanje v naravi ter so prepoznavni soustvarjalci občinskega športnega dogajanja.

Besedilo in fotografije: R. N.

