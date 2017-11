Po dveh porazih rokometaši Krke zmagali v Mariboru

18.11.2017 | 12:00

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so po dveh zaporednih porazih sinoči s 26:25 v gosteh ugnali Maribor in se tako znova povzpeli po lestvici, kjer so po desetih krogih tretji. Trebanjski Trimo je tekmo desetega kroga odigral že v sredo in v gosteh z 19:21 izgubil s Koprom, Riko Ribnica pa je doma z 31:26 premagal Jeruzalem Ormož. Dobovčani bodo drevi gostovali v Škofji Loki.

Novomeščani so tako le prebrodili krajšo rezultatsko krizo in tekmo začeli dobro, saj so si že v 20. minuti priigrali štiri gole prednosti (12:8), nato pa v končnici prvega polčasa popustili, tako da so jih Mariborčani v 29. minuti ujeli in izenačili na 15:15. V začetku drugega polčasa je sprva bolje kazalo varovancem domačega trenerja Marka Šibile, ki so v 36. minuti povedli z 18:16, v nadaljevanju pa so večjo slo po zmagi pokazali gostujoči rokometaši. V 50. minuti so - po dveh zaporednih golih Jerneja Papeža - povedli s 23:21, v razburljivi končnici pa odbili vse napade mariborskih rokometašev in osvojili obe točki v štajerski prestolnici.

Pri Krki je znova blestel Jernej Papež, ki je dosegel kar enajst golov, vratar Aleksandar Tomić pa je zbral 16 obramb.V enajstem krogu se bodo rokometaši Krke doma pomerili s škofjeloškim Urbanscapeom.

Izjave po tekmi Maribor Krka:

Kristjan Bezgovšek, Maribor: » Vedeli smo, da bo danes zelo težka tekma in za nas pomembna tekma. Krka je res odigrala zelo dobro obrambo, nam pa je zmanjkalo idej v napadu. Kot sem že rekel, Krkina obramba nas je spravila nekako v nemoč, saj v zadnjih, odločilnih minutah srečanja nikakor nismo mogli prebit obrambo, kar nas je na koncu tudi stalo zmage. Naredili smo veliko napak v napadu in obrambi, kar se nam konstantno dogaja na zadnjih tekmah. Zdi se mi, da smo bili v nekem krču, Krki pa čestitam za odlično igro in zasluženo zmago.«

Jernej Papež, Krka: "Tekma je bila zelo težka, a mislim, da smo si na koncu zmago pošteno zaslužili. Res je, da smo v tej sezoni odigrali eno najboljših tekem kar se obrambe tiče in vsak izmed nas je k zmagi prispeval svoj delež. Na to ekipo sem ponosen in gremo naprej s takim pozitivnim odnosom."

Maribor Branik : Krka 25:26 (16:16)

Maribor Branik: Đurica, Čudič, Cvetko 3, Bogadi, Celminš 2, Sok 5, Jerenec, Rotim 1, Velkavrh 4, Raneski 4, Stopar, Bezgovšek 2, Štumpfl, Sivić, Kete 2, Ocvirk 2.

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 5, Malenšek, Didovič 1, Okleščen 3, Pršina 1, Irman 1, Jakše 4, Udovč, D. Rašo, Papež 11 (2), Matko, Ban, Klobčar.

Lestvica: 1. Koper 2013 16, 2. Riko Ribnica 15, 3. Krka 12, 4. Maribor Branik 11, 5. Jeruzalem Ormož 11, 6. Urbanscape Loka 10, 7. Trimo Trebnje 7, 8. Dobova 6, 9. LL Grosist Slovan 6, 10. Herz Šmartno 4.

R. P., I. V.

