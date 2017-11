Film o čudežnem izcelitelju

18.11.2017 | 16:00

Mojca Franko je doma v Hrastju pri Šentjerneju in se ukvarja z ekološkim kmetovanje. (Foto: L. M.)

Škocjan - Čeprav je od smrti čudežnega fenomena zdravitelja Bruna Gröninga (1906-1959), nemškega zdravilca, minilo že več kot pol stoletja, so njegova sporočila in nauki med ljudmi še vedno živi.

Tudi v Novem mestu deluje ena od tisočih skupnosti po vsem svetu, ki se imenuje Krog prijateljev Bruna Gröninga in večkrat so že organizirali predavanja in ogled filma o njem. Jutri se ogled filma obeta tudi v Metelkovem domu v Škocjanu ob 14. uri. Vstop je prost.

Bruno Gröning.

In kdo je sploh bil Bruno Gröning in kaj je bistvo učenja njegovega zdravljenja? Rodil se je leta 1906 v Gdansku na Poljskem, bil je navaden delavec, kot begunec pa se je po drugi svetovni vojni podal v Zahodno Nemčijo. Ko so ga mediji izpostavili, tako časniki, revije, radii, posnet je bil film, snemalne ekipe so prihajale celo iz tujih filmskih družb, so začeli ljudje prihajati, tudi več deset tisoč ljudi, na romanje v kraje, kjer je deloval ali bival, želeli so ga videti, želeli so si njegove pomoči. Hromi so shodili, slepi spregledali, gluhi spet slišali, ljudem je vlival voljo do življenja. Za mnoge je bil takrat še zadnje upanje. Gröning je poučeval svoje poslušalce, kako lahko zavestno ponovno sprejmejo Božjo moč, in jo uporabijo za izcelitev po duhovni poti. Oznako »čudodelni zdravnik« je Groning stalno zavračal. Vendar, kako naj bi se poimenovalo dogajanje, ki je presegalo meje razuma, pravijo mnogi.

Govoril je: »Vračam vam tisti stari, starodavni človeški instinkt, to je vse. Če bi ga imeli vsi, bi imeli na tej Zemlji mir ne glede na to, kateri religiji in narodu pripadamo. Človek bi moral opustiti vse nenaravne stvari in se popolnoma predati naravi, ki jim pripada. To je edini pravi božji blagoslov! Ne bodite sovražni, neiskreni. Bodite vsi dobri, dobri med seboj.«

DELUJE NOVOMEŠKA SKUPNOST

Kot pravi Mojca Franko, v novomeški skupnosti zadolžena za stike z javnostjo, s katero smo se pred časom pogovarjali za Dolenjski list, »film nekatere tako prevzame, da začutijo posebno energijo, kroženje toka, nekateri so med gledanjem dobili izcelitev in se znebili bolečin in tegob.« Sama se je nad Gröningom navdušila čisto slučajno, ko ji je pred leti prišla v roke informativna zloženka. Kasneje se je vključila v krog njegovih prijateljev, ki v Novem mestu deluje od 2005 in se srečuje na tri tedne v prostorih dijaškega doma. Tudi sama ima pozitivne izkušnje in pravi, da ji krog prijateljev pomaga na vseh področjih življenja. »Naše društvo je humanitarno in deluje s pomočjo prostovoljnega dela prijateljev, tudi zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev. Dobrodošli so vsi, ne glede na poklic, narodnostno pripadnost, ideološko ali versko prepričanje.«

Film Fenomen Bruno Gröning – po sledeh »čudodelnega izcelitelja« prikazuje dramatične trenutke tistega časa in potuje po sledeh tega neobičajnega človeka. Ta dokumentarni film osvetljuje posamezne faze življenja Bruna Gröninga in njegovega delovanja. V ta namen je posneto okoli 70 ur filmskega materiala. Film ima tri dele, vsak traja 93 minut in se ga predvaja z dvema odmoroma. Intervju je opravljen z več kot 80 pričami iz tega časa, prav tako pa so zbrani originalni dokumenti in posnetki iz vseh medijev.

Informativno predavanje po filmu – Pomoč in izcelitev po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröning bo prihodnji četrtek, 23. novembra, od 17. do 19. ure v Metelkovem domu

L. Markelj