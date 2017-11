Sanje Mateje Kavčič v Krki

18.11.2017 | 18:00

Mateja Kavčič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V galeriji Krka je od petka na ogled razstava Mateje Kavčič, akademske slikarke iz Škofje Loke, katere ustvarjanje je že leta izrazito povezano z naravo pa tudi z Dolenjsko, kjer je rojena, in Posavjem, kjer je odraščala. Morda tudi zato v naših kraji pogosto razstavlja in obenem tesno sodeluje z dolenjskimi, posavskimi in belokranjskimi likovnimi ustvarjalci.

Tokrat se predstavlja z zanjo značilnimi okroglimi slikami in predvsem z risbami in zanjo značilno izjemno natančnostjo, zaradi katere njene podobe pogosto težko ločimo od originalov.

Avtorico je na petkovem odprtju v galeriji Krka predstavila kustosinja Katja Ceglar, ki je poudarila, da Kavčičeva na razstavi v Galeriji Krka, naslovljeni Sanje, postavlja na ogled risbe (oglje na platnu), ustvarjene letos. "Formalno se risbe zelo približajo grafiki. Izvedba v črno-beli pa poraja vprašanje o pomenu odsotnosti barv, še zlasti, ker gre za rastlinsko motiviko, ki naše čute primarno fascinira z barvami. Namerno siromašna izrazna sredstva tako v sebi nosijo simbolično sporočilo kritike človekovega uničevanja okolja in posledičnega izumiranja čebel, kritike sodobnega sveta in njegove obsedenosti z materialnim potrošništvom, ki temelji na zavajanju z bleščečo zunanjostjo," o risbah, razstavljenih v galeriji Krka meni Ceglarjeva.

Mateja Kavčič je bila rojena leta 1970 v Novem mestu, otroštvo pa je preživela v Brestanici. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo se je leta 1989 vpisala na slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je 1994 diplomirala pri prof. Janezu Berniku in prof. Jožefu Muhoviču in leto kasneje obiskovala slikarsko specialko pri prof. Lojzetu Logarju, kasneje pa si je pridobila še pedagoško-andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poznamo jo predvsem kot vizualno umetnico na področju slikarstva, risbe, grafike, fotografije, prostorskih postavitev in land arta, je pa tudi restavratorka, to jesen je med drugim sodelovala tudi pri restavriranju fresk v Hudičevem turnu v Soteski. Je tudi članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske.

