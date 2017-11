Zapeljal s ceste in se prevrnil na bok

19.11.2017 | 07:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne, ob 14.24, je na cesti Metlika –Črnomelj pri kraju Vranoviči v občini Črnomelj voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju pregledali voznika in ugotovili da ni poškodovan.

Gorele saje

Danes ponoči ob 0.37 so v naselju Sela pri Šentjerneju v občini Šentjernej gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so dimniški požar pogasili, očistili dimnik in s termo kamero pregledali okolico.

Zmotil vonj po plinu

Sinoči ob 23.42 so v stanovanjskem objektu na Glavnem trgu v občini Sevnica zaznali vonj po plinu. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so opravili detekcijo, prezračili prostore ter preventivno zaprli ventile dovoda plina.

Kje danes ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: Raka šola, Raka Vinji vrh in Celine Raka med 8.30 in 9. uro.

L. M.