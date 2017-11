Šmarješke pojejo so privabile mnoge

19.11.2017 | 08:15

Gostitelji na odru.

Bela Cerkev - Kulturno društvo Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice je pobudnik in organizator pevskega večera z naslovom Šmarješke pojejo, ki so ga sinoči pripravili v Hiši žive dediščine. Na tradicionalni prireditvi so tudi tokrat prišli na svoj račun zlasti ljubitelji slovenske ljudske pesmi, slišati pa je bilo tudi kako cerkveno pesem in celo dalmatinsko.

Največ aplavza občinstva je bila deležna moška vokalna skupina Deci.

Prvi so se predstavili gostitelji, torej šmarješki pevski zbor, ki prepeva pod vodstvom Milana Pavliča, sledili so: vokalna skupine Kresnice iz Novega mesta, pevska skupina mamic Župnije Šmarjeta, Mešani pevski zbor PGD Zbure, ljudske pevke Šmarjetke ter moška vokalna skupina Deci. Vsi so zapeli po tri pesmi. Predsednik šmarješkega pevskega zbora Janez Turk je vsakemu nastopajočemu zboru poklonil priložnostno darilce in rože.

Med poslušalci sta bila tudi županja Bernardka Krnc in župnik g. Andrej Golčnik.

Med poslušalstvom sta bila tudi županja občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc in šmarješki župnik Andrej Golčnik, ki sta nagovorila zbrane. Ti so se ob koncu še radi zadržali v družbi pevcev, saj so gostitelji v Beli Cerkvi kot običajno poskrbeli za prigrizek in pijačo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija