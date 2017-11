Načrtujejo novo športno dvorano

Občina za občinsko stavbo oz. nad Metelkovim domom (na sliki) načrtujejo izgradnjo novega večnamenskega kulturnega doma.

Škocjan - Čeprav so v Škocjanu pred dobrimi desetimi leti dogradili osnovno šolo in je bil letos dograjen tudi prizidek k vrtcu Radovednež, zaradi trenda večanja števila otrok v prihodnosti lahko pride do prostorske stiske v šoli. Na občini zato že sedaj razmišljajo, kje najti rešitve.

Kot pravi župan Jože Kapler, je ena od možnosti, da telovadnico spremenijo v šolske prostore, torej v njej uredijo učilnice, zraven, kjer je sedaj športno igrišče, pa bi zgradili novo športno dvorano. Igrišče bi premaknili bolj levo. »Vse bi ostalo v kompleksu šole, kaj dosti variant pa ni, saj so prostorske možnosti tu omejene,« pove župan. Prostor za novo telovadnico oz. športno dvorano je v OPPN center Škocjana že rezerviran. Vse zelene površine bi opremili z otroškimi igrali ali peš potmi ali pa bi se oblikovale v šolske vrtove. Nedavni sprejem OPPN ne preprečuje morebitno umestitev tekaške steze ali kakega drugega igrišča v prostor, sicer pa občina načrtuje športno-rekreacijski center Lokave (pri gasilskem domu), pravi Silvija Umek iz Savaprojekta, kjer so pripravljali dokument. V Lokavah je že nogometno igrišče, za nove športne površine pa bo potreben še nakup zemljišča.

Kot pravi direktorica občinske uprave Petra Pozderec, bodo pri šoli skušali še letos narediti projekt s popisom del, da igrišča s telovadnico posodobijo, dokler ne pride do izgradnje nove športne dvorane in »seveda bomo pozorni na razpis Fundacije za šport, da kandidiramo za kaka sredstva.«

V ŠOLI SE VESELIJO ŠPORTNE DVORANE

Kakšne so sedaj razmere za športno dejavnost pri šoli, smo povprašali ravnateljico OŠ Frana Metelka Škocjan Ireno Čengija Peterlin. Pove, da so telovadnico oz. športno dvorano, ki jo uporabljajo za pouk športa za učence od 1. do 9. razreda, v preteklih letih uporabljali tudi otroci iz vrtca, »letos pa je žal v času pouka polno zasedena. Z večanjem števila oddelkov in z veliko vsebinsko ponudbo športnih dejavnosti za učence tudi izven pouka je naša telovadnica postala pretesna, predvsem pa zelo obremenjena. Vsekakor bomo veseli večje športne dvorane, ki bo ponujala več možnosti za razvijanje gibalnih spretnosti otrok. Športna dvorana je polno zasedena tudi v popoldanskem času,« pove ravnateljica.

Ob telovadnici je urejeno športno igrišče, ki ga v pomladanskem in jesenskem času uporabljajo za pouk športa in drugih dejavnosti, tudi otroci vrtca. Na igrišču je nekaj športnih rekvizitov, goli, koši, označeno je za igro košarke, rokometa, nogometa in odbojke. Ob igrišču stoji zunanji fitnes. So pa bolj problematični športni dnevi atletike, ki jih v Škocjanu ne morejo imeti doma. Takrat morajo najeti atletski stadion v Šentjerneju oziroma Šmarjeti. Seveda je vse to povezano tudi s stroški - najem stadiona plača šola, avtobusni prevoz pa učenci. Zato so v šoli veseli načrtov občine, da razširi ali postavi novo večjo športno dvorano. »Veseli bomo tudi atletske steze, saj športne kapacitete občanom omogočajo rekreativno vadbo, športnim klubom pa izvajanje programov za otroke in odrasle,« pravi ravnateljica šole.

