Ko zbrani gremo vsi skoz vas

19.11.2017 | 17:00

Dobro se je rano uraniti, nastop vodilne skupine (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ko zbrani gremo vsi skoz vas je bil naslov prve točke sinočnjega koncerta novomeške folklorne skupine Kres, ki se je letos že drugič s celovečernim programom predstavila na odru Kulturnega centra Janeza Trdine, a tokrat prvič v okviru Novomeškega abonmaja. Kar štirinajst točk so tokrat svojemu zvestemu občinstvu pripravili plesalci vseh sekcij društva od mlajše in starejše otroške skupine ter mladinske do vodilne pa tudi mlajše in starejše veteranske skupine, ki so se vrteli ob ritmih ljudskih viž, ki so jih zanje godli tamburaši, Kresovi godci in tercet Li-La.

Tudi tokrat so se sprehodili po skoraj vseh slovenskih pokrajinah in posebej predstavili tako dolenjske kot tudi belokranjske, štajerske in plese Poljanske doline ter z ljudsko pesmijo obiskali tudi Primorsko in Prekmurje.

Kot se za prazgodovini posvečeno jantarno leto v Novem mestu spodobi, se tudi tokrat niso pozabili preobleči v kostume svojih prednikov iz halštatskega obdobja in zaplesati v ritmih in ob glasbilih, kakršne naj bi poznali tudi davni prebivalci naselja na okljuku reke Krke.

I. V.

