Zagorele plastične posode

19.11.2017 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 9.16 so v naselju Mali Nerajec, občina Črnomelj v prostorih delavnice ob dimniški tuljavi gorele odložene plastične posode. Požar so pričeli gasiti domači, dokončno pa so ga omejili in pogasili gasilci PGD Dragatuš.

Požar v kurilnici pogasili domači gasilci

Danes ob 14.01 je v naselju Korenitka v občini Trebnje zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev so začetni požar pogasili domači. Gasilci PGD Trebnje in Občine so s termo kamero pregledali objekt in prezračili prostore.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Danes ob 16.14 je v Sokolski ulici v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Ob 13.30 se je na Senovem v občini Krško občanu zaklenilo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odklenili vozilo.

L. M.