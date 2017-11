Hud poraz ribniških rokometašev na Finskem

19.11.2017 | 18:45

Ilustrativna slika. (Foto: I.V., arhiv DL)

Ribnica, Helsinki - Rokometaši Rika Ribnice so v prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala EHF v gosteh izgubili proti finski ekipi Cocks s 17:24 (9:14).

* Folksam Arena, gledalcev 318, sodnika: Alijev in Aghakišijev (oba Azerbajdžan).

* Cocks: Zajcev, Bačko, Tamminen 2, Lukjančuk, Županjac 3, Syrjälä 1, Rönnberg 8, Nenita 4, Alander, Kovalenko 4, Morkunas, Westerlund, Basarić 2, Citov, Šicko.

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink, Vujačić 2, Knavs 2, Henigman 8, Skušek 2, Koprivc, B. Nosan 1, Kovačič 2, Kljun, M. Nosan, Batinič, Setnikar, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Cocks 4 (3), Riko Ribnica 4 (2).

* Izključitve: Cocks 6, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so se po poročanju STA v minuli sezoni prebili v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, v tej sezoni pa se bodo le stežka. Na Finskem so doživeli hud poraz, priložnost, da nadoknadijo sedem golov zaostanka, pa bodo imeli v nedeljo, 26. novembra, v Ribnici.

Igralci iz dežele suhe robe so bili vseskozi v podrejenem položaju in nikakor niso uspeli razviti svoje igre. Domača zasedba, ki je v minuli sezoni slavila v baltski ligi, njene barve pa poleg domačih rokometašev zastopajo še številni ruski, beloruski, romunski, srbski in litovski igralci, so vselej našli ustrezne rešitve na tokrat medlo igro ribniškega moštva, ki si je že po polovici tekme pridelal pet golov zaostanka (9:14).

V drugem polčasu ni bilo kakovostnega premika v igri Ribnice, z izjemo slovenskega reprezentanta Nika Henigmana, ki je dosegel osem golov, pa slovenska ekipa v svojih vrstah tudi ni imela posebej razpoloženega igralca. Na koncu je doživela hud poraz, zaostanek sedmih golov pa bo v svojem rokometnem hramu zelo težko nadoknadila.

Na sobotni prvi tekmi tretjega kroga pokala EHF je Koper 2013 na Poljskem izgubil proti ekipi Gwardia Opole s 25:30 (12:17). Povratna tekma bo v soboto, 25. novembra, v koprski Bonifiki.

L. M.