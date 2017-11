FOTO: Belokranjski čebelarji pridni kot čebele

20.11.2017 | 08:30

Semič - Čebelarska zveza Bele krajine je s prireditvijo, ki jo je pripravilo Čebelarsko društvo Semič, včeraj praznovala 10-letnico delovanja. A ni šlo zgolj za praznovanje, ampak so predsedniki štirih belokranjskih čebelarskih društev Dušan Milinkovič (Črnomelj), Jože Šuklje (Metlika), Bojan Pavlin (Semič) in Zlatko Lakner (Ob Kolpi in Lahinji) ter hrvaških Valentina Kolić (Žakanje), Ivan Benić (Duga Resa), Dino Kolić (Vrbovsko), Nikola Paunović (Ribnik) in predsednik Čebelarske zveze Bele krajine Miroslav Rožman podpisali pismo o nameri o medsebojnem povezovanju in usklajenem sodelovanju v boju proti čebeljim boleznim.

Delo zveze v minulem desetletju je predstavil dolgoletni predsednik Vlado Auguštin. Predsednik Čebelarske zveze Bele krajine Miroslav Rožman je spomnil, da je v Beli krajini v štirih društvih okrog 320 registriranih čebelarjev, članov štirih društev. V Čebelarsko zvezo Bele krajine pa so povezana tri, in sicer črnomaljsko, metliško in semiško, ne pa tudi Čebelarsko društvo Ob Kolpi in Lahinji.

Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf je pohvalil belokranjske čebelarje. Izpostavil je mednarodno ocenjevanje medu v Semiču, ki je nekaj posebnega v Sloveniji, saj so dvignili ocenjevanje na visoko raven. Nataša Lilek pa je predstavila pobudo slovenskih čebelarjev, da bi bil 20. maja svetovni dan čebel.

Ob jubileju Čebelarske zveze Bele krajine so podelili tudi priznanja, ki so jih prejeli Čebelarsko društvo Semič, Dušan Milinkovič, Stanislav Plut, Vlado Auguštin in Vincenc Petruna.

Praznovanje je s petjem popestril adlešiški oktet Prelo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija