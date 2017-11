Podpisali pogodbo za sanacijo plazu

20.11.2017 | 12:00

Vrednost pogodbe, ki jo je pred dnevi s predstavniki podjetja Javna razsvetljava podpisal župan Franc Škufca, znašal 85 tisoč evrov.

Močni nalivi so septembra sprožili plaz. Da bi stabilizirali območje, so izvedli več ukrepov. Med drugim so nekoliko nižje postavili lesene ovire, cestišče pa so prekrili s črno folijo in tako preprečili zatekanje zaledne vode. (Foto: R. N.)

Vinkov Vrh - Žužemberški župan Franc Škufca je pretekli teden s predstavniki podjetja Javna razsvetljava iz Ljubljane podpisal pogodbo v vrednosti 85.000 evrov za sanacijo plazu na cesti Dvor–Vinkov Vrh. Kot je dodal direktor občinske uprave Jacques Gros, naj bi izbrani izvajalec dela začel kmalu, saj predvidevajo, da bi naložbo, če bo vreme dopuščalo, zaključili do konca leta.

V sklopu projekta bodo na območju, kjer se je sprožil plaz, postavili betonski oporni zid, ki bo sidran z jeklenimi nosilci, uredili bodo odvodnjavanje in obnovili poškodovan cestni odsek. »Projekt je izdelal Inženirsko-statični biro iz Maribora, ki ima dolgoletne izkušnje s podobnimi situacijami. Z njimi smo v preteklosti pri sanaciji plazu v Žužemberku že sodelovali,« je dejal Gros.

Plaz nad Dvorom se je sprožil septembra, ko so močni nalivi zajeli vso Slovenijo. Občina je takrat takoj postavila zaporo nevarnega odseka, stanje so pregledali in dokumentirali. Opazili so razpoke po sredini cestišča, za okoli 30 cm pa so se podale tudi bankine, zato so izvedli potrebne ukrepe za stabilizacijo zemljine. Nekateri občani, ki živijo pod pobočjem, so se takrat ustrašili, da bi plaz zdrsnil še bolj v dolino, kjer so njihove hiše. A na srečo je gozd zadržal drsečo maso, kasneje pa so postavili tudi lesene ovire, s katerimi so še dodatno zavarovali območje.



