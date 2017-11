V spomin na žrtve prometnih nesreč že desetič zapored prižigali svečke

20.11.2017 | 11:00

Metlika - V Metliki so ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč včeraj zvečer v poslovno-trgovskem centru Gala že desetič zapored prižigali svečke in se s tem v spomin na pokojne poklonili življenju. Dogodek je pripravila občina Metlika v sodelovanju z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Društvom prijateljev mladine Metlika.

Na čim večjo varnost v prometu so opozorili predsednica občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vladka Škof, predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Alenka Muc, metliški župan Darko Zevnik, komandir Policijske postaje Metlika Borut Nemanič in predsednik Zveze šoferjev in avtomehanikov Bela krajina Branko Joh. v kulturnem programu pa so nastopili recitatorji in kvartet flavt.

M. B.-J.

