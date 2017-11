Naši bralci pokušali olje, refošk in kaki

20.11.2017 | 10:25

Novo mesto - Bralci Dolenjskega lista so se minulo soboto z novomeško turistično agencijo Mana podali na izlet v slovensko Primorje. Ustavili so se v oljčnem nasadu v Strunjanu, kjer so poskusili oljčno olje in refošk ter izvedeli marsikaj zanimivega o pridelavi in predelavi oljk.

Ustavili so se tudi na eni od šestih kmetij v slovenski Istri, kjer pridelujejo kaki. V Strunjanu in okolici ga vsako leto pridelajo okrog 200 ton, večino pa ga prodajo na domu ali predelajo v marmelado, krhlje, kis in žganje. Seveda niso mogli niti mimo strunjanskega praznika kakija, ki ga imenujejo tudi hrana bogov, kjer so med drugim ponujali tudi kakijeve krostate ali pite ter kakijev sladoled.

Sicer pa so si naši bralci v Seči ogledali še vrt kaktusov, v katerem je več kot 1.500 vrst kaktusov ter obiskali Izolo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija