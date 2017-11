Danes brez elektrike

20.11.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 1.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo:

- od 9.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DVOR MURN;

- od 9.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK KELŠIN;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Gregovci, Gregovci vas, Stara vas 2 Bizeljsko, Grgij in Nova vas Bizeljsko med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno izvod Gornje Bojsno med 11. in 14. uro.

M. K.