FOTO: V Brusnicah veseli obnovljene cerkve

20.11.2017 | 09:45

Brusniška cerkev v prenovljeni podobi: nova streha, fasada....

Brusnice - Včeraj je bilo v Brusnicah zelo slovesno. V obnovljeni župnijski cerkvi povišanja sv. Križa je potekal blagoslov opravljenih del s slovesno sv. mašo, ki jo je vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Mašo je daroval novomeški škof Andrej Glavan.

Ta je v pridigi povedal, da je velika baročna brusniška cerkev zgovorno znamenje vernosti naših prednikov, njena obnova pa dokaz vere današnjih generacij, da so sposobne ohranjati to zapuščino. »Cerkev je hiša molitve in drugi dom za vso farno družino,« je poudaril pri maši.

Brusniški župnik g. Alojzij Brce.

V Brusnicah, kjer so sedanjo cerkev zgradili sredi 19. stoletja - prva kapela se omenja že v začetku 15. stoletja, stara cerkev, posvečena Sveti družini, v romansko gotskem slogu in s freskami sv. Krištofa pa stoji še danes - so verniki vseskozi skrbeli zanjo in jo obnavljali. V zadnjega četrt stoletja so obnovili orgle, dogradili kor, zamenjali štiri vhodna vrata v cerkev, uredili oltarni prostor, postavili dve novi spovednici, obnovili župnijska bandera in križev pot, kupili nov zvon, prekrili staro cerkev, župnišče in kozolec itd.. Letošnja obnova državne ceste skozi Brusnice, v okviru katere je Mestna občina Novo mesto na svoje stroške podrla zakristijo in jo na novo postavila na drugo stran cerkve, pa je župljane spodbudila še k novim potrebnim delom.

Kruh in vino na oltar.

Kot pravi župnik g. Alojzij Brce, so zamenjali streho cerkve, saj je stara že puščala na več mestih, po obnovi pa je klicala tudi umazana zunanja fasada. Obenem so poskrbeli še za hidroizolacijo temeljev, drenažo in strelovod. Dela je dobro in v roku opravil izbrani izvajalec del, SL Inženiring iz Krškega. Da je župniku vse to uspelo, gre velika zasluga gradbenemu odboru, ki ga je vodil Franci Klemenčič, seveda pa tudi vsem, ki so prispevali potrebni denar.

Zahvalo škofu je v imenu faranov izrekla Janja Kerin, darilo pa je izročil Primož Markelj (na sliki).

Po besedah župnika Brceta je bil predračun vseh del 196 tisoč evrov, a vse kaže, da bo številka k sreči manjša, okrog 160 tisoč evrov. Pri investiciji so s prostovoljnimi prispevki pomagali verniki, donatorji, Škofija Novo mesto, Mestna občina Novo mesto ter tudi KS Brusnice. »Prav vsem se zahvaljujemo za dar,« pravi župnik, ki dodaja, da vsi stroški še niso poravnani in bo vsak prispevek še dobrodošel.

Gospodinje so napekle izvrstne dobrote.

Zahvalo vsem je pri maši, ki sta se je udeležila tudi novomeški župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič, v imenu faranov izrekla Janja Kerin, Primož Markelj pa je novomeškemu škofu, ki je mašo daroval v družbi duhovnikov - domačega župnika g. Alojzija Brceta, nekdanjega brusniškega župnika g. Janeza Jesenovca, dr. Janeza Grila in mag. Igorja Luzarja - izročil darilo. Zahvalo župniku je prebral Borut Nosan, darilo izročila Irena Čopič.

Župljani Brusnic, veseli obnovljene farne cerkve, so po slovesni maši zbrane postregli z domačimi dobrotami, vsak pa je dobil tudi zgibanko s sliko obnovljene cerkve. Pred cerkvijo so postavili tudi mlaje.

Besedilo in foto: L. Markelj

