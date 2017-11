Kandija: Montažno krožišče postavljeno, previdno tudi v križišču

20.11.2017 | 09:05

Makadamsko parkirišče v Kandiji je sedaj na voljo tudi voznikom, ki v mesto prihajajo iz smeri Žabje vasi idr.

Previdno v križišču: vozniki, ki zapuščajo center mesta po mostu, niso več na prednosti cesti, prav tako je prepovedana vožnja naravnost na Trdinovo ulico.

Novo mesto - Delavci CGP so minuli konec tedna v križišču Kandijske ceste in Jakčeve ulice v Novem mestu pri poslopju Furs in makadamskem parkirišču postavili montažno krožišče, danes na terenu potekajo še zaključna dela. »Za vse udeležence v prometu to pomeni predvsem olajšano uporabo parkirišča v Kandiji, posebno pozornost pa morajo vozniki in ostali, vključeni v promet na tem območju, nameniti spremenjenemu prometnemu režimu v obstoječem križišču. Vključevanje v križišče iz Kandijskega mostu namreč ni več prednostno - prednostna cesta je od sedaj dalje Kandijska cesta (od FURS proti zdravstvenemu kompleksu in obratno). Iz mostu bo možno zavijanje zgolj levo ali desno, vožnja naravnost proti Trdinovi ulici pa ni več dovoljena,« so danes opozorili z MO Novo mesto.

Zaradi pomembne spremembe na odseku, ki je prometno zelo obremenjen, bodo v začetnih dneh tam prisotni tudi policisti, ki bo pomagala pri poteku prometa in nadzorovala upoštevanje nove prometne signalizacije.

Tekst in foto: M. M.

novejši najprej Komentarji (19) 6h nazaj Oceni Miha Avtobusi ne morejo zavijati v tako majhnem krožišču. Vozniki se vsakih par minut skoraj trčijo. Zelo napeto je to. 6h nazaj Oceni Bizgec Pretočnost in krožnost prometa je sedaj še za eno stopnjo izboljšana. Za 140.000 eur. Lepo se vrtijo na ozko, krožno v par smeri, do Hotela DOB. Čestitamo za to salomonsko rešitev. Vse poti vodijo na Dob.:) 6h nazaj Oceni Bizgec Policisti bi pa lahko pomagali usmerjati promet iz Rotovža do Hotela Dob. 6h nazaj Oceni Miha Važn da mamo sedaj krožno za kolesarje. Izredna pridobitev MONM 6h nazaj Oceni Bizgec @Miha, Za tako majhno mesto smo zelo sposobni. V improviziranju bedarij in lopovščine. NO1 v Slo..Bravo mi in postavljeni samozadostneži v MONM:) 6h nazaj Oceni Šala Ahahaha, to bo pa še hec ... Kako pa kaj priklopniki manevrirajo skozi to "krožišče"? Pa kdo se je sploh spomnil krožišča zaradi uvažanja na neko v bistvu manjše parkirišče? 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni rondo Krožišča so lahko zelo majhna, npr, Britanci imajo osnovo za krožišče tudi krog, ki ima premer 1m. V veliki meri gre za koncept, tako da je možno imeti krožišča tudi na majhnih površinah. 5h nazaj Oceni Jan Šleparji se vozijo po tej cest? 5h nazaj Oceni Janj Navadit se bodo morali vozniki. Je pa vsekakor veliko izboljšanje tako glede varnosti kot pretočnosti. Plus za državo, da je to uredila. Oziroma dovolila uredit 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jan Do prvih nesreč, zastoja, in povoženih peščev LP:) Odštevamo.....mi smo nardil svoje. začetna predhodna Stran: 1/2 naslednja zadnja Preglej samo prijavljene komentatorje