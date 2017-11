V zadnjih petih krogih ena sama točka

20.11.2017 | 09:15

Foto: B. B., arhiv DL

Krško, Domžale - Nogometaši Domžal so v 16. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Krško z 1:0 (1:0). Gostitelji so zasluženo premagali Krško in tako še poglobili njegovo krizo, Posavci so v zadnjih petih krogih osvojili vsega točko. Tokrat proti kakovostnejšem tekmecu niso pokazali praktično ničesar, pripravili si niso niti ene lepše priložnosti. Domači prav tako niso blesteli, vsaj kar se tiče lepih priložnosti, toda terensko premoč so vendarle kronali in osvojili tri točke.

Domžalčani so bili v prvem delu izrazito boljši tekmec, a so potrebovali kar nekaj časa, da so prebili gostujoči obrambni blok. Že od samega začetka so pletli mrežo okrog gostujočega kazenskega prostora, vendar si pravih priložnosti niso priigrali. Samo nekaj polpriložnosti, to velja predvsem za Petra Franjića, Lovra Bizjaka in Marka Alvirja, prvi je meril mimo ali prek vrat, druga dva pa sta zadela gostujoča branilca.

V 31. minuti pa so domači vendarle kronali terensko premoč. Franjić in Jure Balkovec sta izvedla dvojno podajo, Balkovec je z leve strani prišel v kazenski prostor in obkrožen s tremi igralci natančno streljal, žoga je ob desni vratnici zletela v mrežo. To je bil nasploh prvi strel na tekmi v okvir vrat.

Do odhoda v slačilnice se razmerje moči ni spremenilo, Agim Ibraimi je imel v 40. minuti priložnost za povišanje rezultata, vendar je zadel le zunanji del mreže, ob koncu prvega dela so prvi strel sprožili tudi gosti, s prostega strela je bil daleč od cilja Tonči Mujan.

Po pričakovanju so Krčani na začetku drugega dela pokazali večjo željo po zadetku, a jim tudi to ni pomagalo. Gostitelji so bili še naprej boljši, brez težav so prihajali pred tekmečeva vrata, a nekoliko preveč zapletali akcije, manjkale so zadnje podaje, tako da pravih priložnosti ni bilo.

V naslednjem krogu bodo Domžale gostovale pri Triglavu, Krško pa pri Olimpiji.

Domžale - Krško 1:0 (1:0)

* Stadion v športnem parku, gledalcev 300, sodniki: Tkalčič (Maribor), Šumer (Ptuj), Perger (Maribor).

* Strelec: 1:0 Balkovec (31.).

* Domžale: Mulalić, Klemenčič, Alvir (od 74. Hodžić), Širok, Bizjak, Ibraimi, Ibričić (od 87. Vetrih), Melnjak, Balkovec, Franjić (od 68. Kirm), Husmani.

* Krško: Zalokar, Gorenc, Krajcer, Mujan (od 85. Jakolić), Dušak, Gajić (od 72. Mandić), Šturm, Kovačič (od 83. Nakić), Balić, Batrović, Škrbić.

* Rumeni kartoni: Klemenčič, Ibričić; Batrović.

* Rdeč karton: /

Izidi Prve lige Telekom Slovenije:

- danes:

Domžale - Krško 1:0 (1:0)

- petek, 17. novembra:

Maribor - Olimpija Ljubljana 1:0 (1:0)

- sobota, 18. novembra:

Ankaran Hrvatini - Celje 1:2 (0:0)

Triglav - Aluminij 0:3 (0:1)

- ponedeljek, 20. novembra:

15.00 Rudar Velenje - Gorica

Lestvica:

1. Maribor 16 12 4 0 29:8 40

2. Olimpija 16 11 4 1 29:7 37

3. Domžale 16 7 4 5 31:16 25

4. Rudar Velenje 15 7 2 6 18:15 23

5. Gorica 15 7 1 7 18:20 22

6. Celje 16 5 6 5 19:20 21

7. Aluminij 16 4 4 8 19:25 16

8. Krško 16 4 4 8 21:32 16

9. Triglav Kranj 16 2 5 9 14:30 11

10. Ankaran Hrvatini 16 1 4 11 13:38 7

M. M., STA