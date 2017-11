Ideje, vredne širjenja, že drugič v krški izvedbi

Krško - Na sobotni večer je v krškem kulturnem domu potekal TEDxKrško, katerega vodilo je bilo letos (ne)vidno. Šest govorcev je predstavilo svoje zamisli, nove ideje in aktualne družbene tematike, ki so pogosto skrite očem.

Kot je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Tina Šoln se je tokrat zbralo kar 160 navdušencev nad idejami, vrednimi širjenja. Konferenca TEDxKrško je neodvisno organiziran dogodek po licenci TED, kjer misleci in ljudje z najrazličnejšimi izkušnjami in idejami svoje znanje posredujejo v 3 do 18 minut dolgih nastopih. Tovrstni dogodki so zelo popularni po celem svetu, v zadnjih letih pa njihova priljubljenost močno narašča tudi v Sloveniji.

Tokrat se je publiki predstavilo šest govorcev, ki so skozi lupo (ne)vidnega predstavili svojo tematiko. Ker se TEDxKrško močno povezuje z lokalno skupnostjo, so bili izbrani govorci, ki delujejo v Posavju ali pa izhajajo iz Posavja. Dogodek je odprla Nina Iskra, profesorica filozofije in angleščine, ki se je spraševala o tem, kaj sploh zagotovo vemo. Kam gremo in kaj nas čaka v prihodnosti. V svojem govoru je razkrila filozofski način razmišljanja ter kritično ovrednotila moderni hedonizem in parolo »živeti za danes«. Sledil je govor Dominika Černeliča, posavskega dizajnerja in programerja, ki je razkril svojo pot do uspeha in osebnega zadovoljstva. Rdečo nit govora je predstavljalo dejstvo, da vse stoji pred nami, le vzeti si moramo. Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice in letošnja oktobrska nagrajenka Občine Brežice za delo na področju kulture, se je spraševala, ali je kultura lahko kruh. Poudarila je, da kultura ni le za elite in da je potrebno svojo skupno dediščino spoštovati in ohranjati. Da na mladih svet stoji, je dokazal profesor strojništva na ŠC Krško-Sevnica Matic Kozole. Predstavil je namreč projekt svojih dijakov, ki so izdelali avtomobil na solarni pogon in si s tem prislužili prvo mesto na mednarodnem tekmovanju. Da pa na dogodku ni bil le govor, sta med glasbenim odmorom za popestritev poskrbeli Nika Tkalec na klavirju in Nina Pirc na violini. Sledil je čustven govor Mance Grubič, bivše odbojkarice, ki je zaradi hudih poškodb morala najti novo pot, to pa je zanjo predstavljalo izdelovanje nakita. V govoru je predstavila svoj boj s poškodbami in učenje ter izpopolnjevanje v ročnih spretnostih, ki so njenem nakitu v letošnjem letu zagotovile mesto v butiku v New Yorku. Kot zadnji govorec se je predstavil Jernej Agrež, doktor znanosti s področja ravnanja ob naravnih nesrečah ter koordinator mnogih dobrodelnih in reševalnih akcij. Prikazal je kruto realnost in ozadje mnogih reševalnih akcij ter poudaril, da realnost reševanja mnogokrat ni tako romantična in solidarna, kot se zdi.

Poleg govorov v živo pa so na dogodku predvajali tudi dva uradna videa s konferenc TED z naslovoma Vsak otrok potrebuje vzornika in Skrita moč nasmeha, ki sta še dodatno dopolnila pester program, je še dodala Šolnova.

Kmalu bodo na spletni strani Youtube dostopni posnetki šestih govorov s TEDxKrško, zato organizatorji vabijo, da si jih ogledate. Naslednji TEDx pa obljubljajo v prihodnjem letu.

M. M., foto: Amadeja Smrekar

