Košarkarji zdaj lažje dihajo

20.11.2017 | 12:10

Novomeščan Maj Kovačevič je s povprečjem 15,5 točke na tekmo najboljši strelec Krke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po klavrnem začetku sezone, ko so košarkarji Krke v domačem prvenstvu na prvih petih tekmah štirikrat izgubili in po petih krogih pristali na dnu prvenstvene lestvice, jim je minuli teden končno steklo. Potem ko so sredi tedna v gosteh s kar 15 točkami razlike ugnali Teodo Tivat, so v soboto doma s štirinajstimi točkami razlike ugnali Hopse iz Polzele in tako popravili slab vtis z uvoda v sezono, kar jim gotovo daje samozavest pred naslednjimi tekmami, do katerih pa bodo imeli kar nekaj časa za priprave, saj jih prva naslednja tekma v jadranski ligi doma s Splitom čaka šele v četrtek, 30. novembra, naslednja tekma v domačem prvenstvu pa dva dni kasneje, v soboto, 2. decembra, v gosteh z Zlatorogom.

Izida in lestvici:

2. jadranska košarkarska liga, 6. krog – TEODO TIVAT : KRKA 65:80 (20:23, 41:42, 54:63); KRKA: Marinelli 5, Bratož 3, Cinac 27, Dimec 20, Jošilo 14, Kovačevič 11.

Lestvica: 1. Sixt Primorska 11, 2. Vršac 10, 3. Dynamic 10, 4. Krka 10, 5. Zrinjski Mostar 9, 6. Borac 9, 7. Rogaška 9, 8. Teodo Tivat 9, 9. Split 9, 10. Bosna Royal 8, 7, 11. Lovčen 8, 12. Ohrid 6.

Liga Nova KBM, 7. krog – KRKA : HOPSI POLZELA 88:74 (19:16, 47:33, 61:50); KRKA: Marinelli 14, Osolnik 3, Bratož 14 (9:10), Dimec 15 (1:2), Đapa 6, Jošilo 15 (1:4), Kovačevič 21 (7:7).

Lestvica: 1. Sixt Primorska 11, 2. Rogaška 10, 3. Šenčur Ggd 10, 4. Ilirija 9, 5. Petrol Olimpija 8, 6. Hopsi Polzela 8, 7. Helios Suns 8, 8. Šentjur 8, 9. Krka 8, 10. Zlatorog Laško 7.

I. V.