Za Rajkove zbrali že dobrih 1.200 evrov in pomoč v materialu

20.11.2017 | 16:30

Zbiranje prostovoljnih prispevkov v Cankarjevem domu.

Novo mesto - Humanitarna akcija za družino Rajk, katero vodi Območno združenje RK Novo mesto se uspešno nadaljuje. "V času projekcije filma Družina na Liffu smo zbirali prostovoljne prispevke še v Cankarjevem domu in Kinodvoru. Obiskovalci so prispevali 685 evrov, skupaj z APT smo zbrali 1.240 evrov. Prav tako prihajajo denarna nakazila posameznikov in podjetij," so sporočili iz novomeškega združenja Rdečega križa.

Donacije za obnovo hiše zbirajo na:TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic: 00-903056, pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK. naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

Dodali so, da so veseli materialne pomoči pri obnovi hiše, ki jo donirajo podjetja: Tilia, Jeklotehna Špoljar, As invest iz Novega mesta in Stanovanjski servis iz Dobindola.

Lastnik servisa Uroš Urbančič je povedal: "Za akcijo sem slišal po radiu. Ker smo se s prijatelji že večkrat pogovarjali, da bomo nekomu dobrodelno obnovili vodovodno instalacijo in kopalnico, smo ponudili pomoč družini Rajk."

Alenki Rajk je zagotovljena tudi strokovna psihiatrična pomoč na domu.

Sicer se akcija nadaljuje, celovita obnova hiše družine iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je namreč ocenjena na 41.658,18 evra.

J. A., foto: OZRK Novo mesto

