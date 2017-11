Po sedmem kolu ni več neporaženih ekip

20.11.2017 | 13:10

ŽNTK Maribor - NTK KRKA 5:4

Tilen Cvetko (Foto: arhiv NTK Krka)

Maribor - 7. krog 1. SNTL je poskrbel, da je postalo tekmovanje v ligi še bolj zanimivo. V sedmem krogu so igralci NTK Krke gostovali v Mariboru. Srečanje v dvorani na Taboru je pred dvajsetimi gledalci trajalo kar tri ure. V zadnji, deveti tekmi, sta se pomerila Črepnjak in Novak. Domačin je bil v odločilnem srečanju zanesljivejši in prinesel Mariboru zelo dragoceno zmago. S svojim nastopom gostje niso bili najbolj zadovoljni, analiza tekme pa je dokazala, da so v soboto zamudili priložnost za sedmo zaporedno zmago. Konec tedna, v soboto, 25. novembra, ob 17. uri se v Drgančevju obeta izredno zanimiva tekma, saj v goste prihaja tretje uvrščena Kema, ki želi vrstni red na lestvici spremeniti. Na vrhu lestvice je še vedno NTK Krka, a imajo Inter Diskont, Kema in Maribor enako število točk (12).

Rezultati dvobojev:

Matevž Črepnjak - Peter Hribar 6:11, 12:14, 11:3, 9:11,

Matic Slodej - Tilen Novak 11:8, 7:11, 8:11, 11:6,11:6,

Danilo Piljak - Tilen Cvetko 6:11, 11:8, 11:7, 11:13, 11:8,

Matic Slodej - Peter Hribar 11:9, 12:10, 11:4,

Matevž Črepnjak - Tilen Cvetko 13:15, 5:11, 4:11,

Danilo Piljak - Tilen Novak 11:8, 11:7, 11:8,

Matic Slodej - Tilen Cvetko 8:11, 6:11, 8:11,

Danilo Piljak - Peter Hribar 9:11, 3:11, 6:11,

Matevž Črepnjak - Tilen Novak 12:10, 11:9, 7:11, 11:6.

Janez Pezelj