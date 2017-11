Državni prvak tudi Kočevec

20.11.2017 | 13:15

Ekipa Karate kluba Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Karate klub Kočevje je v sodelovanju s Sankukai karate zvezo Slovenije v soboto v Kočevju organiziral državno prvenstvo za dečke in deklice v IPPON kumiteju, športnih borbah in katah. Tekmovanja se je udeležilo 167 dečkov in deklic iz 26 klubov in sekcij iz vse Slovenije, kar je bila, kot je povedal predsednik Karate kluba Kočevje Sašo Mrnjec, zelo doba udeležba.

»Sodniki smo dali vse od sebe, prav tako tudi tekmovalci. Borbe so bile fer in sodilo se je dobro, seveda pa pride včasih tudi do kakšne sodniške napake, ki pa jo skušamo čim prej rešiti,« je povedal Mrnjec o tekmovanju, na katerem so se tekmovalci pomerili v 15 kategorijah, tekmovali pa so v dogovorjenih borbah - ipon kumiteju, nedogovorjenih oz. športnih borbah in prikazu tehnik – katah.

Med novimi državnimi prvaki v posameznih kategorijah je naslov državnega prvaka osvojil tudi Kočevec Adi Kovačič, ki je osvojil prvo mesto v kategoriji borbe kadeti. Sicer pa je Karate klub Kočevje, ki združuje 50 sankukai karateistov, osvojil še tri priznanja: Luka Šolaja je osvojil 2. mesto v kategoriji IPPON kumite starejši dečki, Viktor Mitrovič 2. mesto v kategoriji borbe starejši dečki in Alen Velič 3.-4. mesto v kategoriji borbe.

Tokratno državno prvenstvo, ki je potekalo v športni dvorani v Kočevju, je bilo že četrto prvenstvo za dečke in deklice, ki so ga organizirali kočevski karateisti, Karate klub Kočevje pa je do sedaj organizirali tudi že dve državni prvenstvi za člane in članice.

M. L.-S.