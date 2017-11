V dveh dneh pobrali 28 izpitov; mladenko obvladali šele policisti

20.11.2017 | 14:00

Foto: arhiv DL

Potem ko so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto med 6. in 12. novembrom v okviru akcije Slovenija piha 0,0, odvzeli vozniška dovoljenja 36 voznikom, ki so vozili pod vplivom alkohola, so tudi ta konec tedna preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V petek in soboto so iz prometa izločili 28 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja, jim izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

V soboto so samo na območju Dolenjske preprečili nadaljnjo vožnjo desetim voznikom, ki so za volan sedli pijani. V litru izdihanega zraka so imeli med 0,31 in 1,12 miligrama alkohola - med njimi kar sedem več kot 0,52 miligrama, en voznik pa je opravljanje preizkusa odklonil.

Aroganten upokojenec

Brežiški policisti so v noči na soboto v Čatežu ob Savi ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 69-letni kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil in se nedostojno vedel do policistov. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brez izpita za volan



Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so isto noč ustavili 28-letno voznico avtomobila Renault clio. Kršiteljici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Odpeljali so ga na hladno

Med kontrolo prometa v okolici Dolenjskih Toplic so policisti v soboto ustavljali voznika avtomobila, ki sprva znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim, ga ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 30-letni kršitelj je odklonil preizkus in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljal v prostore za pridržanje. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijanega dvakrat ustavili

V noči na nedeljo so policisti na Mirni ustavili voznika avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj odredbe policistov ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Zaradi neupoštevanja ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Avtomobil Audi A6 so mu zasegli, izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Ostal brez avta

Med kontrolo prometa na Šegovi ulici v Novem mestu so policisti včeraj popoldne ustavili voznika avtomobila Ford mondeo. 34-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,28 miligrama alkohola, na avtomobilu pa je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Ford mondeo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez izpita in pijan

Krški policisti so v noči na nedeljo na Senovem zasegli avtomobil 43-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola.

Izginili žlebovi

V okolici Šmarjeških Toplic je nekdo s strehe zidanice ukradel okoli 20 metrov bakrenih žlebov in cevi. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Trezor je odnesel

Na Šmarješki cesti v Novem mestu je v petek okoli 19. ure neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je manjši trezor z denarjem in dokumenti. Lastnika je oškodoval za okoli 2.500 evrov.

Ob denar in nakit

V kraju Golek na območju Krškega je v petek nekdo skozi priprto kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar ter zlat nakit. Škode je za več kot 2.000 evrov.

Ukradel tekstil

V noči na nedeljo je na Florjanovem trgu v Novem mestu neznanec vlomil v prodajni kiosk in vzel tekstilne izdelke. Škode je za več kot 500 evrov.

Ničesar odnesel

Minuli vikend je v okolici Sevnice nekdo vlomil v tri zidanice. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Mladoletnika izročili Hrvatom

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v petek dopoldne v vagonu tovornega vlaka našli skritega tujca, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Mladoletnega državljana Libije so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Turki nezakonito v Slovenijo

Policisti PP Kočevje so v petek, 10. novembra v bližini naselja Kuželj zaustavili osebno vozilo Hyundai, v katerem so bili štirje potniki in voznik. Ugotovili so, da je voznik slovenski državljan, potniki pa državljani Turčije. V postopku se je izkazalo, da so nezakonito vstopili v RS na prehodnem mestu čez reko Kolpo v naselju Kuželj, ki je namenjeno prehodu imetnikom dovoljenj (maloobmejnih prepustnic) oz. upravičencem. Po obravnavi so tujce nastanili v Centru za tujce v Postojni, čez tri dni pa so jih izročili hrvaškim varnostnim organom. Vsem štirim tujcem so izdali plačilne naloge zaradi nezakonitega prehoda državne meje, zoper voznika pa podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 308. členu KZ-1 - prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

Pijano 29-letnico komaj umirili

Krške policiste so v soboto obvestili o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v Krškem. 29-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, se je nedostojno vedla do osebja in ostalih gostov. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila in je nadaljevala s kršitvijo, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog.

J. A.