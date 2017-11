FOTO: Od osmih sodelujočih pevskih skupin kar pet zlatih

20.11.2017 | 14:25

Šentjernej - Med 18. novembrom in 2. decembrom bodo po Sloveniji potekala regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb. Gostitelj letošnjega regijskega tekmovanja za področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bil JSKD, Območna izpostava Novo mesto, ki je dogodek organiziral v soboto v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju. Od osmih sestavov jih je kar pet osvojilo zlata priznanja: Vokalna skupina Lan Metlika (zborovodkinja Mateja Jakša Jurković), Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj (vodja skupine Tine Bec), Mešani pevski zbor Zvon, Boštanj (vodja skupine Nadja Stegne), Vokalna skupina Vivere, Slovenska Bistrica (vodja skupine Nadja Stegne), Pevska skupina Vokalnih 5, Bučka (vodja skupine Petra Stopar).

"Sistematično ukvarjanje z zborovsko glasbo, najbolj razširjeno obliko ljubiteljske dejavnosti v Sloveniji, v katero je vključenih več kot 60.000 pevcev, izhaja, iz dolgoletne tradicije. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojimi izpostavami spodbuja in spremlja to množično udejstvovanje, vrednoti njihove dosežke, pripravlja kvalitetna izobraževanja in strokovno spremlja nastope na treh ravneh: območni, regijski, državni in mednarodni ravni," so sporočili iz JSKD, OI Novo mesto.

Na regijsko revijo so se lahko prijavile zasedbe, ki so sodelovale na državni reviji NAŠA PESEM 2016, regijskih tematskih koncertih SOZVOČENJA 2016, ali pa so jih na najmanj regijski nivo predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v sezoni 2016/2017.

Merila za izbor na tekmovanje so kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost zasedbi zbora. Sodelujoče je potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

V Šentjerneju je prepevalo osem sestavov, katere je ocenjevala strokovna žirija: Ambrož Čopi, predsednik, Gregor Klančič in Alenka Podpečan, člana žirije.

Vsi rezultati so v priponki.

J. A., foto: JSKD, OI Novo mesto

Galerija