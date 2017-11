Župan nadzornikom očita, da so prestopili mejo strokovnosti

20.11.2017 | 15:00

Glede prenove Glavnega trga je župan povedal, da dela potekajo nemoteno, nekaj zamud je na Pugljevi ulici. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na današnji novinarski konferenci je novomeški župan Gregor Macedoni med drugim povedal, da gradbena dela v spodnjem delu Glavnega trga potekajo po časovnici, prihodnji teden naj bi se začela gradnja podzemnega kolektorja, medtem ko so zamude na Pugljevi ulici, kjer so arheologi podrobneje raziskali tamkajšnja t.i. vhodna vrata oz. začetek srednjeveške ceste, a naj bi gradbinci lahko začeli z delom v kratkem.

Glede ostalih aktualnih projektov je med drugim omenil večnamensko pot Grm-Žabja vas, kjer so položili asfalt in zgradili oporni zid, predvidoma naj bi bila dela zaključena do konca tega meseca. Na občini so zaključili tudi s pripravo dokumentacije za pot Od mlina do mlina, nadaljnji potek projekta pa je odvisen od posamičnih lastnikov in pogajanj okoli premoženjsko-pravnih zadev. Na Direkciji za infrastrukturo se je zaključil rok za oddajo ponudb za preplastitev ceste od Lešnice do Kronovega, urejanje tamkajšnjih treh odsekov, kjer želi občina umiriti motorni promet in jih nameniti kolesarjem in pešcem, pa naj bi steklo spomladi prihodnje leto. Siceršnje prometne zagate mesta lahko reši izgradnja manjkajočih obvoznic in dveh mostov – glede tistega v Ločni je Macedoni danes povedal, da je Dars izvedel arhitekturni natečaj, a ni nikogar izbral, postopek se bo nadaljeval s pogajanji.

Kdaj bo odprt Videk?

Ponovil je tudi načrte občine glede urejanja romskega naselja Žabjak Brezje, o čemer smo v Dolenjskem listu že podrobno poročali, do konca meseca naj bi bil zaključen tudi tehnični pregled oz. odpravljene vse pomanjkljivosti pri ureditvi gospodarske cone Brezovica. Napovedal je še komunalno urejanje cone na Livadi in glede nedokončanega vrtca Videk v Bršljinu zagotovil, da dela v zadnjih tednih potekajo bolj intenzivno in so v notranjosti skoraj zaključena, odprli bi ga lahko v nekaj tednih.

V četrtek tudi poročili Nadzornega odbora

Župan je danes glede četrtkove občinske seje napovedal sprejemanje rebalansa letošnjega proračuna in spreminjanje prihodnjega, na seji pa se bodo občinski svetniki in svetnice seznanili tudi s poročiloma Nadzornega odbora, o poslovanju Zdravstvenega doma Novo mesto in tudi o najemu posameznih občinskih nepremičnin. Pri slednjih je Macedoni že danes povedal, da je nadzorni odbor »prestopil mejo strokovnosti in stopil na polje politikantstva«, saj po njegovih besedah niso v zadostni meri upoštevali odzivnega poročila, posamični primeri v njem pa so stari tudi desetletja, vsekakor starejši od treh let, a tega poročilo ne navaja.

Za najdaljšo noč Mrfy, Tabu in Azalea

Ob koncu je župan napovedal letošnji Veseli december, ki bo večinoma potekal na Novem trgu – od, za javnost neznanega, donatorja so dobili umetno drsališče, ki bo večje in stroškovno cenejše, uporabno pa tudi v drugih mesecih leta. Tam bo tudi pravljična dežela in brezplačni večerni program (Klemen Klemen, Siddharta, Jardier, ansambli Šment, Mladi Dolenjci, Novi spomini idr.) ter silvestrovanje na prostem (Mrfy, Tabu in ansambel Azalea), medtem ko bodo na glavnem trgu priredili božični koncert. Novoletne lučke bodo prižgali ob obisku sv. Miklavža 5. decembra ob 17. uri na Novem trgu, program bo potekal v sodelovanju z DPM Mojca, ki bo poskrbelo tudi za obisk oz. slovo dedka Mraza.

M. M.

starejši najprej

Oceni Bizgec Velika Katastrofa in nepremišljenost - ne napaka. 26m nazaj Oceni Che Guevara Kdaj bo kakšna konferenca odprtega tipa, kjer lahko pride navaden folk in izrazi svoje mnenje , dvome in vprašanja. ? Kdaj bo kakšen dan odprtih vrat na Rotovžu kjer bi imel vsak občan pravico vstopit in razjasnit svoje dvome...? ja, prav lepo bi bilo tole spremljati in se udeležiti...tako kot napr, veliki voditelji z jajci ,ne s klopotci raspravljajo neposredno s svojim narodom. Utopija in sanje. Distanca in laganje. Skrivaje in kraje. To je tako kadar klerikalci vodijo ljudstvo...