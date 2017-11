Belokranjsko podjetje bo saniralo 40 ha pogorišč v Dalmaciji

20.11.2017 | 14:55

Foto: arhiv DL

Črnomelj, Zagreb - Sanacijo zahtevnega območja za pogozdovanje po požarih na območju Splita je na ponovljenem javnem razpisu dobilo slovensko podjetje Lesnika iz Črnomlja. Kot so pojasnili v splitski upravi javnega podjetja Hrvatske šume, se hrvaški izvajalci niso niti prijavili na razpis, ker nimajo ustrezne mehanizacije.

Lesnika je dobila delo na tretjem ponovljenem razpisu za sanacijo nekaj manj kot 40 hektarjev pogorišč ob lokalni cesti med krajema Žrnovnica in Sitno nedaleč Splita, potem ko se na prva dva razpisa ni prijavil nihče.

Dela so vredna nekaj manj kot 583.000 kun (78.000 evrov) brez davka na dodano vrednost (DDV), rok za izvršitev pa je 29. december, je za STA povedal vodja proizvodnega oddelka v splitski upravi Hrvatskih šuma Marko Butorac. Povedal je, da je Lesnika trenutno edini slovenski izvajalec na območju, s katerim upravlja splitski gozdar.

Pojasnil je, da slovensko podjetje pripravlja pogorišče za pogozdovanje na zahtevnem terenu, ki je pogorelo v katastrofalnih požarih pred štirimi meseci. Kot je dodal, ima Lesnika ustrezno mehanizacijo za odstranitev dreves ter njihovo pripravo za nalaganje v pomožno skladišče. Hrvaški izvajalci so tudi pokazali interes, a niso imeli ustrezne opreme, da bi v zahtevanem roku sklenili dela, je še dejal.

Sandi Šolar iz Lesnike je prejšnji teden za lokalni spletni portal dalmacijanews.hr potrdil, da so nabirali izkušnje na pogoriščih na Hrvaškem, ko so sanirali približno 80 hektarjev zemljišč med Biogradom in Zadrom. Kot je dodal, dela hitro napredujejo tudi pri Žrnovnici, in to kljub zahtevnemu terenu za sanacijo.

Butorac je še povedal, da so za letos sklenili vse razpise, ki so bili prednostno namenjeni sanaciji območij ob javnih prometnicah, da bi zagotovili varen promet. Naslednje leto pa načrtujejo objavo novih razpisov za sanacijo preostalih pogorišč na splitskem območju. V julijskih požarih je samo v okolici Splita zgorelo najmanj 4300 hektarjev borovega gozda, sadovnjakov, oljčnih nasadov ter drugih rastlin.