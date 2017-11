Tovor na kamionu poškodoval rezervoar

21.11.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.47 uri je v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, tovor na kamionu poškodoval posodo za gorivo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje goriva iz vozila, očistili cestišče razlitih tekočin in s tehničnim posegom umaknili tovor iz kabine vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKOJNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod SELA KAMNJE med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območjuTP Črešnjice izvod Hrastje med 12.00 in 14.00 uro.

M. K.