Bi spekli dobro potico?

21.11.2017 | 10:35

Bližajo se tudi prazniki, ki ne bodo pravi brez domače potice. Pa se najprej poskusite v peki v Šentjerneju! (Foto: L. M.)

Šentjernej - Leto je naokrog in Društvo kmetic Šentjernej v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto organizira 3. državno ocenjevanje potic, ki bo prihodnji konec tedna, med 1. in 3. decembrom.

Potice iz kvašenega testa iz različnih krušnih in ostalih žit z različnimi nadevi bo ocenjevala strokovna komisija. Tudi letos bo razstava potic v Kulturnem centru Primoža Trubarja na ogled dva dni: v soboto, 2. decembra, od 9. ure do 20. ure in v nedeljo, 3. decembra, od 7.30 do 14. ure, ko bo sledila prireditev s slavnostno podelitvijo priznanj, kulturnim programom in pogostitvijo. Predhodno obvezno prijavo je treba podati do četrtka, 30. novembra, med drugim na naslov d.kmeticesentjernej@gmail.com, izdelke pa prinesti v petek, 1. decembra, od 10. ure do 14. ure v KC Primoža Trubarja.

V društvu, ki ga vodi Mihaela Blatnik, upajo na dober odziv, sicer pa se gospodinje od vsepovsod vedno potrudijo in so potice iz leta v leto boljše in lepše. Tako pravi tudi strokovna komisija.

L. Markelj