Padel mladoletni voznik mopeda; ukradli plinske jeklenke, kotla in denar

21.11.2017 | 08:35

Foto: S. G., arhiv DL

Včeraj nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Mirno Pečjo in Globodolom. Opravili so ogled in ugotovili, da je mladoletni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in padel po vozišču. Huje poškodovanega mopedista so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez izpitov

Brežiški policisti so včeraj okoli 8. ure na Prežihovi ulici ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A3. Med postopkom so ugotovili, da 62-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 12. ure so policisti v Novem mestu ustavili 51-letnega voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Renault clio so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odpeljal plinske jeklenke

Minuli vikend je na Podbevškovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor in ukradel štiri plinske jeklenke. Škode je za okoli 300 evrov.

Ob kotla

V Gorenjem Vrhpolju je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v zidanico in odtujil dva bakrena kotla. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Ključ ga je čakal

Nekaj pred 19. uro je v Žužemberku neznanec pred vhodnimi vrati našel skrit ključ vrat, vstopil v hišo in odnesel 320 evrov.

J. A.