Tudi naši vinarji na Salonu modre frankinje v Ljubljani

21.11.2017 | 09:30

Ljubljana - V soorganizaciji KŠTM Sevnica je v okviru 20. Slovenskega festivala vin in 10. Festivala kulinarike preteklo soboto v hotelu Slon v Ljubljani potekal tudi Salon modre frankinje.

Dogodek je povezal 13 vinarjev, med njimi tudi z našega konca: Vina Zajc, Vinarstvo Kerin - Hiša frankinje, Vinska klet Dular, Vinska klet Frelih, Hiša vin Emino, Klet Krško, Kmetija Kobal, Vina Jelenič, Vina Kozinc, Vina Plut Velih, Vinska klet Mastnak - Zdravko Mastnak, Vinska klet Šuklje in Žaren. Obiskovalcem festivala so ponudili izbrane modre frankinje, zraven pa niso pozabili tudi na pokušino izbranih suhomesnatih dobrot iz Grajskih mesnin, blagovne znamke Kmečke zadruge Sevnica.

Salon modre frankinje je nadgradnja tradicionalnega mednarodnega Festivala modre frankinje, ki od leta 2011 poteka vsako leto na gradu Sevnica v obliki mednarodnega ocenjevanja modrih frankinj ter predstavitve v obliki edinstvenega enološko-kulinaričnega dogodka, na katerem se predstavijo in ponudijo vina izbrani domači in tuji pridelovalci modrih frankinje ter kulinarični ponudniki. Poslanstvo festivala modre frankinje je stalno osveščanje, promocija in dvig kakovosti sorte modra frankinja.

Poleg Salona modre frankinje so konec preteklega tedna v Modrem Grand hotela Union potekale tudi strokovno vodene delavnice na Salonu zmagovalcev, na katerem so gostje spoznali in okusili šest izbranih modrih frankinj s 7. festivala modre frankinje. Glede na odzive gostov se modri frankinji obeta zelo lepa prihodnost!

Kot pravi Rok Petančič iz KŠTM Sevnica, so strokovnjaki trsničarskega inštituta Juliusa Kühna v nemškem Geilweilerhofu pred dobrim letom dni odkrili, da je modra frankinja več kot le avtohtona slovenska sorta. Celo izvira iz Slovenije. Ima številne zdravilne učinkovine. Modro frankinjo odlikuje velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola, ki znižuje splošno stopnjo holesterola v krvi. Poleg tega zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto (HDL), ki varuje srce. Istočasno tudi preprečuje rakava obolenja, zato je zmerno uživanje modre frankinje še posebej priporočljivo.

L. M., foto: Mediaspeed.net

